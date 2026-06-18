Mega-Hitzewelle
37 Grad! Wann und wo es jetzt am heißesten wird
Nach Temperaturen von fast 33 Grad am Donnerstag dürfen wir uns auch am Freitag auf viel Sonne und noch höhere Temperaturen einstellen. Nach der raschen Auflösung von Frühnebelfeldern strahlt die Sonne. Im Bergland bilden sich allmählich Quellwolken, aus denen am späten Nachmittag und Abend vereinzelt Gewitter entstehen können. Diese fallen besonders in Vorarlberg, Tirol und im Bereich der Hohen Tauern auf, wo in kurzer Zeit größere Regenmengen möglich sind. Vor den Schauern wird es mit Höchstwerten von 28 bis 35 Grad der vorerst wärmste Tag des Jahres, berichtet "ORF-Wetter" online. Dieser Spitzenplatz soll gleich am Samstag wieder abgelöst werden.
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Temperaturen bis zu 37 Grad
Am Samstag steigert sich die Hitze weiter auf 28 bis 37 Grad. Laut den ORF-Meteorlogen werden in Wien und im Weinviertel Spitzenwerte bis zu 37 Grad erreicht. Auch auf den Bergen wird es außergewöhnlich warm, zu Mittag werden in 2.000 Metern Höhe um 17 Grad gemessen.
Bis Mittag bleibt es bei viel Sonnenschein fast im ganzen Land trocken, bevor sich in der schwülen Luft am Nachmittag teils heftige Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen bilden. Davon sind vor allem das Tiroler Unterland, Osttirol, Kärnten, die Obersteiermark sowie das Mühl- und Waldviertel betroffen. In der Nähe dieser Gewitter kann der Wind zudem böig auffrischen.
Die Hitze hält weiter an
Auch am Sonntag bleibt es bei 27 bis 35 Grad schwül, wobei das Weinviertel, Wien und das Nordburgenland die höchsten Werte verzeichnen. Im Tagesverlauf entstehen landesweit einzelne, teils kräftige Regenschauer und Gewitter.
Hitzewelle bringt Belastung für viele
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Dieses Muster setzt sich auch am Montag fort: Nach einem trockenen Vormittag drohen am Nachmittag und Abend vom Hügel- und Bergland ausgehend erneut Unwetter bei 27 bis 34 Grad. Am Dienstag sorgt viel Sonnenschein bei 28 bis 35 Grad für teils drückende Schwüle, während Schauer am ehesten auf die Alpen beschränkt bleiben.
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