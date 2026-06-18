37 Grad! Wann und wo es jetzt am heißesten wird

Eine extreme Hitzewelle rollt auf Österreich zu und sorgt für enorme Temperaturen. Gleichzeitig steigt die Gefahr von heftigen Gewittern und wolkenbruchartigem Regen stark an.

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Nach Temperaturen von fast 33 Grad am Donnerstag dürfen wir uns auch am Freitag auf viel Sonne und noch höhere Temperaturen einstellen. Nach der raschen Auflösung von Frühnebelfeldern strahlt die Sonne. Im Bergland bilden sich allmählich Quellwolken, aus denen am späten Nachmittag und Abend vereinzelt Gewitter entstehen können. Diese fallen besonders in Vorarlberg, Tirol und im Bereich der Hohen Tauern auf, wo in kurzer Zeit größere Regenmengen möglich sind. Vor den Schauern wird es mit Höchstwerten von 28 bis 35 Grad der vorerst wärmste Tag des Jahres, berichtet "ORF-Wetter" online. Dieser Spitzenplatz soll gleich am Samstag wieder abgelöst werden.

Temperaturen bis zu 37 Grad

Am Samstag steigert sich die Hitze weiter auf 28 bis 37 Grad. Laut den ORF-Meteorlogen werden in Wien und im Weinviertel Spitzenwerte bis zu 37 Grad erreicht. Auch auf den Bergen wird es außergewöhnlich warm, zu Mittag werden in 2.000 Metern Höhe um 17 Grad gemessen.

Meteorologen des Wetterdienstes GeoSphere Austria warnen: Am Samstag ist mit "starker Hitzebelastung" zu rechnen. © GeoSphere Austria

Bis Mittag bleibt es bei viel Sonnenschein fast im ganzen Land trocken, bevor sich in der schwülen Luft am Nachmittag teils heftige Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen bilden. Davon sind vor allem das Tiroler Unterland, Osttirol, Kärnten, die Obersteiermark sowie das Mühl- und Waldviertel betroffen. In der Nähe dieser Gewitter kann der Wind zudem böig auffrischen.

Hitze-Tipps - das empfehlen GeoSphere-Experten: - Meiden Sie direktes Sonnenlicht! - Achten Sie darauf, dass Kinder vor der Sonne geschützt sind! - Meiden Sie verbaute und versiegelte Plätze wo es keinen Schatten gibt. - Gehen Sie nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen! - Ziehen Sie die Vorhänge zu bzw. schließen Sie die Jalousien. Öffnen Sie die Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden! - Vermeiden Sie große Anstrengungen bzw. verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend! - Tragen Sie luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung! - Nehmen Sie eine kühle Dusche! Auch kalte Arm- und Fußbäder wirken entlastend. - Trinken Sie ausreichend und regelmäßig (mindestens 2 - 3 Liter pro Tag)! Optimal sind Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte. - Denken Sie an ältere Mitmenschen und Kinder, dass auch diese regelmäßig trinken. - Bevorzugen Sie leichtes Essen! Meiden Sie Alkohol!

Die Hitze hält weiter an

Auch am Sonntag bleibt es bei 27 bis 35 Grad schwül, wobei das Weinviertel, Wien und das Nordburgenland die höchsten Werte verzeichnen. Im Tagesverlauf entstehen landesweit einzelne, teils kräftige Regenschauer und Gewitter.

Video zum Thema Hitzewelle bringt Belastung für viele © oe24

Dieses Muster setzt sich auch am Montag fort: Nach einem trockenen Vormittag drohen am Nachmittag und Abend vom Hügel- und Bergland ausgehend erneut Unwetter bei 27 bis 34 Grad. Am Dienstag sorgt viel Sonnenschein bei 28 bis 35 Grad für teils drückende Schwüle, während Schauer am ehesten auf die Alpen beschränkt bleiben.