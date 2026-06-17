510 Zimmer: Neues Hotel am Flughafen öffnet

Der ursprüngliche Betreiber ging im Jänner pleite, die Immobilie wurde an die israelische Fattal Holding verkauft.

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Am Flughafen Wien geht mit dem "Leonardo Smart Vienna Airport" demnächst ein drittes Hotel in Betrieb. Mit 510 Zimmern ist es das größte Hotel Niederösterreichs. Die Eröffnung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet nächste Woche Donnerstag statt, teilte der Flughafen Wien am Mittwoch mit. Ursprünglich war der Start für März als "Vienna House Easy by Wyndham" geplant, doch die als Betreiberin vorgesehene Berliner Revo-Hospitality-Gruppe ging im Jänner pleite.

Entwickelt wurde die Hotelimmobilie von der Mamma Group von Investor Herbert Pinzolits. Laut Medienberichten verkaufte Pinzolits das Gebäude an die israelische Fattal Holding, die es Anfang Juli unter der neuen Marke "Leonardo Smart" eröffnen wird - zu einem für ihn zufriedenstellenden Preis.