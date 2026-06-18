Nova Rock: Festival-Besucher stahl 40 Handys

Der umtriebige Handy-Dieb wurde von einem "Super-Recognizer" festgenommen.

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Bgld. Ein 21-jähriger Mann aus Rumänien wurde beim diesjährigen Nova Rock Festival, das von 11. bis 14. Juni 2026 in Nickelsdorf über die Bühne ging, festgenommen. Er wurde beim Diebstahl von 40 Handys erwischt. Nach Abschluss der Erhebungen wurde er in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Großteil der sichergestellten Smartphones konnte an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Während der Ermittlungen kamen erstmals die sogenannten "Super-Recognizer" der österreichischen Polizei zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Cops mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit zur Gesichtserkennung. Sie können Gesichter auch dann zuverlässig wiedererkennen, wenn sie diese nur kurz gesehen haben, sich das Aussehen der gesuchten Person verändert hat oder zwischen den Beobachtungen mehrere Jahre vergangen sind.

Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, betonte: "Der erfolgreiche Einsatz der Super-Recognizer beim Nova Rock Festival zeigt, dass sie ein wirksames Instrument moderner Polizeiarbeit sind. Gerade bei Großveranstaltungen zeigt sich, dass spezialisierte menschliche Wahrnehmungsfähigkeit ein wertvoller Beitrag zur Sicherheit sein kann."

Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, ergänzte: "Mit dem Projekt Super-Recognizer beschreitet das Bundeskriminalamt bewusst innovative Wege in der Kriminalitätsbekämpfung."

Die Spezialisten können die Polizeiarbeit in zahlreichen Bereichen unterstützen. Dazu zählen unter anderem die Identifizierung von Tatverdächtigen auf Bild- und Videomaterial, die Analyse von Tatserien und Tatzusammenhängen sowie das Erkennen von Gefährderinnen und Gefährdern oder gesuchten Personen in großen Menschenansammlungen. Einsatzmöglichkeiten bestehen beispielsweise bei Sportveranstaltungen, Demonstrationen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.