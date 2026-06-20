Transfer-Knall: Bayern wollen Top-Talent verkaufen

Die Kaderplanungen beim FC Bayern München laufen auf Hochtouren. Doch für neue Spieler müssen die Sport-Bosse erst andere Spieler verkaufen. Auf der Streichliste steht auch ein überraschender Name.

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Beim deutschen Meister laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Während die Stars der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den Titel kämpfen, wird im Hintergrund an den Transfers für die nächste Saison gebastelt.

Mit den beiden Wunschspielern Nathaniel Brown (Frankfurt) und Ismael Saibari (Eindhoven) soll man sich bereits über einen Wechsel einig sein. Allerdings möchten Sport-Vorstand Max Eberl und Sportdirektor Christopher Freund die Mannschaft an einzelnen Stellen noch weiter verbessern.

Allerdings kosten die beiden neuen Stars bereits etwas mehr als 100 Millionen Euro Ablöse. Der Spielraum für neue Stars ist damit vorerst aufgebraucht. Deshalb haben die Verantwortlichen die Vorgabe des Vorstandes, erst Spieler zu verkaufen, ehe man sich um Neuverpflichtungen bemühen darf.

Kim kann gehen

Neben dem Abwanderungswilligen Min-jae Kim reißen die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Michael Olise nicht ab. Der Offensiv-Star soll vor allem das Interesse von Real Madrid und Paris Saint-Germain auf sich gezogen haben.

Doch nun gibt es auch einen überraschenden neuen Namen auf der Verkaufsliste der Bayern-Bosse. Eines der Top-Talente in den eigenen Reihen könnte den Verein unerwartet verlassen, um zusätzliches Transferbudget zu lukrieren.

Top-Klubs wollen DFB-Talent

Noel Aseko wurde erst für die kommende Saison dank einer Rückkaufklausel für 2,5 Millionen Euro von Hannover zurück an die Säbener Straße geholt. Wie die BILD berichtet, gibt es zwar einige Befürworter des 20-jährigen Mittelfeldspielers innerhalb des Vereins, allerdings dürften auch Eintracht Frankfurt, AS Rom, Brighton und Aston Villa das DFB-Talent verpflichten wollen.

Noel Aseko könnte die Bayern gleich wieder verlassen. © Getty Images

Bei einem Marktwert von 12 Millionen Euro und einem Vertrag bis 2028 könnte man einen enormen Gewinn mit der deutschen Zukunftshoffnung lukrieren, das dann für neue Spieler wieder ausgegeben werden kann.