Bayern-Patron gnadenlos
Abrechnung: Hoeneß hat keine Lust auf die WM
Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, geht wieder einmal in die Offensive. Dieses Mal ist die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Kreuzfeuer der Kritik des Fußball-Urgesteins.
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Bereits lange im Vorfeld äußerte der 74-Jährige seinen Unmut. Vor allem die überteuerten Tickets stoßen ihm sauer auf. Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" meinte Hoeneß: "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird."
Bereits vor Wochen kritisierte der Bayern-Patron, dass die WM für Fans leistbar bleiben müsse. Dabei habe er sogar eine Einladung in die Nachbarschaft von Donald Trump erhalten.
FIFA-Einladung abgelehnt
Demnach dürfte ihm die FIFA angeboten haben, gratis in einem Haus in der Nähe der Präsidenten-Residenz Mar-a-Lago zu wohnen. Hoeneß: "Aber ich hatte überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen. Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte."
Damit wollte er auch ein klares Zeichen setzen, dass ihm die XXL-WM zu weit von den Idealen des Fußballs abweicht. Den FIFA-Bossen wird diese Meinung aber wohl weiterhin egal sein, während sie ihre Geldtaschen weiter füllen.
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