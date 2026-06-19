TV
E-Paper
Sport

Bayern-Patron gnadenlos

Abrechnung: Hoeneß hat keine Lust auf die WM

OR
von
Hoeneß zuerst in anderes Gefängnis?
© GEPA
Uli Hoeneß kritisierte erneut die WM und erklärt, dass er überhaupt keine Lust auf das große Highlight in den USA, Kanada und Mexiko habe.
OE24 auf Google bevorzugen

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, geht wieder einmal in die Offensive. Dieses Mal ist die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Kreuzfeuer der Kritik des Fußball-Urgesteins.

Auch interessant

Das Geheimnis der Trikot-Sterne

Ohne Maske: Posch-Comeback im Training

Shopping statt Training! So entspannen Arnie & Co. vor Messi

Bereits lange im Vorfeld äußerte der 74-Jährige seinen Unmut. Vor allem die überteuerten Tickets stoßen ihm sauer auf. Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" meinte Hoeneß: "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird."

Bereits vor Wochen kritisierte der Bayern-Patron, dass die WM für Fans leistbar bleiben müsse. Dabei habe er sogar eine Einladung in die Nachbarschaft von Donald Trump erhalten.

FIFA-Einladung abgelehnt

Demnach dürfte ihm die FIFA angeboten haben, gratis in einem Haus in der Nähe der Präsidenten-Residenz Mar-a-Lago zu wohnen. Hoeneß: "Aber ich hatte überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen. Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte."

Damit wollte er auch ein klares Zeichen setzen, dass ihm die XXL-WM zu weit von den Idealen des Fußballs abweicht. Den FIFA-Bossen wird diese Meinung aber wohl weiterhin egal sein, während sie ihre Geldtaschen weiter füllen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wer stoppt Messi? Das Rennen um die Torjäger-Krone

Shopping statt Training! So entspannen Arnie & Co. vor Messi

Portugal-Spielerfrau attackiert Cristiano Ronaldo

Team gegen Argentinien: Die VIP-Tipps

Nach Messi-Attacke: Algerien reicht Beschwerde ein

Nike gegen Adidas: WM der Marken

Das Geheimnis der Trikot-Sterne

Abrechnung: Hoeneß hat keine Lust auf die WM

»Es ist noch zu früh«: Spanien weiter ohne Yamal

EM 2028? Neuer spricht über DFB-Zukunft