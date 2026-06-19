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Das Geheimnis der Trikot-Sterne

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Die Elfenbeinküste hat drei Sterne, aber dennoch keinen WM-Titel.
© NurPhoto via Getty Images
Normalerweise symbolisieren Sterne auf den Trikots von Fußballnationalmannschaften gewonnene Weltmeisterschaften, doch die Elfenbeinküste und Uruguay weichen von dieser Tradition ab.
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Die Elfenbeinküste trägt üblicherweise drei Sterne über ihrem Wappen, obwohl sie noch nie eine WM gewann und trotz früherer Stars wie Didier Drogba und Yaya Touré bei ihren bisherigen Teilnahmen stets in der Gruppenphase ausschied.

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Nicht jeder darf Sterne zur WM mitnehmen

Bei der WM 2026 feiern die Ivorer nach zwölf Jahren ihr Comeback und starteten dank eines späten Tores von Amad Diallo mit einem Sieg gegen Ecuador. Ihre drei Sterne stehen eigentlich für Triumphe beim Afrika-Cup, weshalb sie beim laufenden WM-Turnier gemäß der strengen FIFA-Regeln nicht auf dem Trikot abgebildet werden dürfen. Uruguay hingegen darf bei der WM offiziell mit vier Sternen antreten, obwohl das Land nur zwei WM-Titel (1930 und 1950) holte. Die beiden zusätzlichen Sterne repräsentieren die olympischen Goldmedaillen von 1924 und 1928, die vor der Einführung der Weltmeisterschaft stattfanden. Die FIFA hatte dies 2021 zunächst angezweifelt, lenkte nach Vorlage historischer Dokumente durch den uruguayischen Verband jedoch offiziell ein. Uruguay trägt diese vier Sterne seit 1992 auf dem Trikot.

Unabhängig von den Sternen hat die FIFA bei dieser WM zahlreiche neue Trikot-Patches eingeführt, um besondere Errungenschaften zu würdigen. Dazu gehören goldene Aufnäher für alle bisherigen Weltmeister sowie spezielle Abzeichen für ehemalige Gewinner des Goldenen Schuhs (wie Harry Kane, James Rodriguez und Kylian Mbappé), des Goldenen Balls und des Goldenen Handschuhs. Auch reine WM-Debütanten sowie Legenden mit mindestens fünf WM-Teilnahmen erhalten eigene, ehrende Abzeichen.

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