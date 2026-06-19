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Grantiges Uruguay will Curacao biegen

© Getty Images/Wavebreak Media
Das 1:1 gegen Saudi-Arabien hat bei Uruguay für Unzufriedenheit und Druck gesorgt.
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Dass der ehemalige Liverpool-Stürmer Darwin Nunez beim zweifachen Weltmeister schon zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat ebenfalls Konfliktpotenzial. In der Nacht auf Montag (0.00 MESZ) treffen die "Urus" auf ein Team im Hoch: Kap Verde trachtet nach dem 0:0 gegen Spanien nach dem nächsten Coup. Auch wenn der gehypte Goalie Vozinha die Erwartungen herunterspielt.

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"Wir sollten die Messlatte nicht unrealistisch hoch legen, denn wir wissen, dass wir aus einem kleinen Land kommen und eine kleine Nationalmannschaft sind", betonte der 40-Jährige, ehe er doch anmerkte: "Aber wir haben viel Qualität und sind ehrgeizig."

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