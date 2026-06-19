Grantiges Uruguay will Curacao biegen

Das 1:1 gegen Saudi-Arabien hat bei Uruguay für Unzufriedenheit und Druck gesorgt.

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Dass der ehemalige Liverpool-Stürmer Darwin Nunez beim zweifachen Weltmeister schon zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat ebenfalls Konfliktpotenzial. In der Nacht auf Montag (0.00 MESZ) treffen die "Urus" auf ein Team im Hoch: Kap Verde trachtet nach dem 0:0 gegen Spanien nach dem nächsten Coup. Auch wenn der gehypte Goalie Vozinha die Erwartungen herunterspielt.

"Wir sollten die Messlatte nicht unrealistisch hoch legen, denn wir wissen, dass wir aus einem kleinen Land kommen und eine kleine Nationalmannschaft sind", betonte der 40-Jährige, ehe er doch anmerkte: "Aber wir haben viel Qualität und sind ehrgeizig."

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