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Laut US-Angaben

Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

TOPSHOT - A man walks with his children past a destroyed building after returning to the southern Lebanese village of Nabatieh on June 18, 2026. The Israeli military said on June 18 it will continue operating in southern Lebanon and 'remove threats' beyond its so-called security zone, after the US and Iran signed an agreement to end the Middle East war, including in Lebanon. (Photo by MAHMOUD ZAYYAT / AFP) /
© APA/AFP/MAHMOUD ZAYYAT
Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt.
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Die Feuerpause soll am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte der Regierungsvertreter weiter. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet, hieß es.

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"Wir gehen davon aus, dass nach dem Schusswechsel am heutigen Tag nun eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft ist", sagte der Regierungsvertreter weiter. Der Iran besteht darauf, dass die Waffenruhe mit den USA auch für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah gilt. Dies ist Teil der Rahmenvereinbarung zwischen den Regierungen in Washington und Teheran.

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