Zwergspitz stürzte aus 15 Metern auf die Straße

Der kleine Rüde erlitt beim Sturz von einem Balkon mehrere Knochenbrüche und musste in zwei aufwändigen Operationen behandelt werden. Nun bittet Tierschutz Austria um Unterstützung für den kleinen Kämpfer.

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Wien. Nur wenige Sekunden waren es, die das Leben des süßen Zwergspitzes Chico für immer veränderten. Nach einem schweren Sturz aus dem 3. Stock musste der kleine Hund mit mehreren Knochenbrüchen als Notfall in eine Tierklinik eingeliefert werden. Beim Aufprall zog sich Chico einen Bruch des Oberschenkels sowie Brüche an Elle und Speiche des rechten Vorderbeins zu. Nur Bauchraum und Brustkorb blieben wie durch ein Wunder unverletzt - die Bilder nach der OP sprächen Bände.

Insgesamt musste Chico aufgrund des folgenschweren Unfalls an zwei aufeinanderfolgenden Tagen operiert werden. Die Knochen des kleinen Vierbeiners wurden in zwei intensiven Eingriffen mit Schrauben und Platten stabilisiert.

Der Zwergspitz zeigt sich mittlerweile trotz seiner schweren Verletzungen klinisch stabil. Doch die Behandlungskosten belaufen sich bereits auf über 4.000 Euro.

Besitzerin konnte Kosten nicht mehr tragen

Kosten, die die Besitzerin nicht mehr stemmen konnte und die den Hund deshalb abgeben musste. Nur dank Tierschutz Austria konnten die lebensrettenden Behandlungen für Chico durchgeführt werden. Leider ist das kein Einzelfall. Immer häufiger können Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer die Kosten für lebensnotwendige Behandlungen ihrer Vierbeiner nicht mehr tragen.

Einen jungen Hund wie Chico sterben zu lassen, kommt für Tierschutz Austria jedoch nicht infrage. Tierschutz Austria, das in den vergangenen Wochen bereits mehrere schwere Notfälle betreuen musste, bittet nun um Unterstützung.

"Kaum können wir bei einem Fall aufatmen, steht schon das nächste Tier vor uns, das dringend Hilfe braucht", sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

Tierschutz warnt vor vermeidbaren Unfällen

Zwergspitz Chico nach der OP © 2026 Wiener Tierschutzverein

Gerade jetzt, wo die Temperaturen wieder rasant nach oben klettern, verzeichnet der Tierschutz immer mehr derartige Unfälle.

Aus aktuellem Anlass appelliert Tierschutz Austria an alle Haustierbesitzer, Fenster, Balkone und Türen haustiergerecht zu sichern und auch Freunde, Bekannte sowie Nachbarn auf die Risiken aufmerksam zu machen. Viele schwere Unfälle wären vermeidbar, wenn die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten würden.

Jeder Beitrag hilft dabei, Chico die notwendige weitere Versorgung und eine gute Chance auf ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen. (Pia Rommel)

Unterstützung für Chico und andere Notfälle: Not-Felle: Versorgung dank Spenden - Tierschutz Austria