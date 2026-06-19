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Österreich

Opfer erst 9 und 11

Ekel-Fahrgast entblößte sich vor vier Schulmädchen

© bahnbilder.de/pfoser
Ein Exhibitionist wurde im Bezirk St. Pölten festgenommen, der vier Mädchen - zwei von ihnen waren erst 9 - im Zug seinen Penis zeigte.
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NÖ. Begonnen haben die Ermittlungen, als am Mittwoch ein völlig verstörtes 11-jähriges Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter auf der Polizeiinspektion Altlengbach Anzeige erstattete, dass ein ihr unbekannter Mann während der Fahrt mit einem Personenzug gegen 15:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes Neulengbach sein Geschlechtsteil gezeigt hätte.

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Die Bediensteten der Polizeiinspektion Altlengbach konnten den Beschuldigten rasch ausforschen und diesen noch am selben Tag vorläufig festnehmen. Bei den weiteren Erhebungen konnten dem Beschuldigten, einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten, zwei weitere derartige Ekel-Handlungen zugeordnet werden.

So soll der notorische Exhibitionist im Bereich des Bahnhofes Neulengbach Mitte Mai eine 9-Jährige und am 8. Juni 2026, ebendort einer weiteren 9- und einer 11-Jährigen belästigt haben. Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigte sich der Beschuldigte zum Teil geständig.
Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten an die  Justiz überstellt.

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