Ekel-Fahrgast entblößte sich vor vier Schulmädchen

Ein Exhibitionist wurde im Bezirk St. Pölten festgenommen, der vier Mädchen - zwei von ihnen waren erst 9 - im Zug seinen Penis zeigte.

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NÖ. Begonnen haben die Ermittlungen, als am Mittwoch ein völlig verstörtes 11-jähriges Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter auf der Polizeiinspektion Altlengbach Anzeige erstattete, dass ein ihr unbekannter Mann während der Fahrt mit einem Personenzug gegen 15:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes Neulengbach sein Geschlechtsteil gezeigt hätte.

Die Bediensteten der Polizeiinspektion Altlengbach konnten den Beschuldigten rasch ausforschen und diesen noch am selben Tag vorläufig festnehmen. Bei den weiteren Erhebungen konnten dem Beschuldigten, einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten, zwei weitere derartige Ekel-Handlungen zugeordnet werden.

So soll der notorische Exhibitionist im Bereich des Bahnhofes Neulengbach Mitte Mai eine 9-Jährige und am 8. Juni 2026, ebendort einer weiteren 9- und einer 11-Jährigen belästigt haben. Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigte sich der Beschuldigte zum Teil geständig.

Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten an die Justiz überstellt.