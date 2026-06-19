Reisebus fing Feuer - zwei Schulklassen gerettet

Zwei Schulklassen aus Ungarn waren auf dem Weg zur Sportwoche in Kärnten - unterwegs wurde es für die Kinder brandgefährlich. Aber alle kamen mit dem Schrecken davon.

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Stmk. Zum Großeinsatz für Feuerwehr, Rettung und Polizei kam es Dienstag auf der S6, der Semmering Schnellstraße, im Bereich von Langenwang: Gegen 15:00 Uhr geriet ein ungarischer Reisebus, der in Richtung Süden unterwegs war, während der Fahrt in Brand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein technisches Gebrechen im hinteren Bereich des Fahrzeuges verursacht worden sein.

Ungarischer Reisebus ist komplett ausgebrannt. © FF Langenwang

Dem Buslenker gelang es, das in Brand geratene Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Pannenstreifen anzuhalten, sodass sich die insgesamt 33 Passagiere, darunter 27 Jugendliche zweier Schulklassen aus Ungarn, die auf dem Weg zur Sportwoche in Kärnten waren, sowie der Lenker den Reisebus im letzten Moment verlassen und sich in Sicherheit bringen konnten. Alle Beteiligten wurden vorsorglich durch das Rote Kreuz untersucht und betreut. In weiterer Folge wurden die geschockten Betroffenen von der Polizei zum Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Langenwang gebracht. Derweil brachten die Florianis Langenwang und Krieglach den Brand rasch unter Kontrolle.

Reisebus auf Weg nach Kagenfurt brannte aus - alle Insassen gerettet © FF Langenwang

Löscharbeiten kmonnten kompletten Ausbrennen nicht verhindern. © FF Langenwang

Die S6 war im Bereich der Unfallstelle von 15:10 Uhr bis 17:45 Uhr in Fahrtrichtung Bruck an der Mur zur Gänze gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Danach konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis zur Bergung des Reisebusses in den Abendstunden blieb ein Fahrstreifen gesperrt. Verletzt wurde niemand. Am Reisebus entstand Totalschaden. Ein Ersatzbus eines steirischen Reiseunternehmens brachte die 11- bis 13-jährigen Teenies und ihre Betreuer schließlich sicher nach Klagenfurt.