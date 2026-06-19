Alkotest: 5-Promille-Lenker blies in Wodkaflasche

Der 56-Jährige wurde gleich doppelt mit 5,24 Promille erwischt.

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Ein Alkolenker hat in Oberösterreich innerhalb weniger Tage gleich zweimal für einen außergewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann aus der Gemeinde Attersee am Attersee im Bezirk Vöcklabruck wurde sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag mit einem Alkoholwert gestoppt, der die maximale Anzeigeskala des Vortestgeräts ausreizte.

Bereits am Dienstag war der 56-Jährige nach einem Sachschadenunfall von der Polizei kontrolliert worden. Der durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,62 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft. Umgerechnet entspricht das rund 5,24 Promille. Die Beamten nahmen dem Mann daraufhin vorläufig den Führerschein ab.

Doch die Maßnahme hielt ihn offenbar nicht davon ab, erneut hinter das Steuer zu steigen. Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei verständigt, weil ein Auto mit beschädigtem Reifen in Richtung Attersee unterwegs sein soll. Wenig später entdeckten die Beamten das Fahrzeug am Straßenrand. Am Steuer saß erneut der bereits bekannte 56-Jährige, auf dem Beifahrersitz befand sich sein Hund.

Griff zur Wodkaflasche

Schon beim ersten Kontakt bemerkten die Polizisten den starken Alkoholgeruch. Der Mann wirkte zudem deutlich beeinträchtigt. Ein weiterer Vortest brachte schließlich praktisch dasselbe Ergebnis wie wenige Tage zuvor: Das Gerät zeigte erneut den Höchstwert von 2,62 Milligramm pro Liter Atemluft beziehungsweise umgerechnet 5,24 Promille an.

Zu einem anschließenden Alkomattest mit einem geeichten Messgerät kam es jedoch nicht mehr. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann während der Amtshandlung zunehmend unruhig. Laut Polizei hat er sogar noch einen Schluck aus einer mitgeführten Wodkaflasche genommen. Aufgrund seines Zustands wurde er schließlich von der Rettung ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkoholvortestgeräte weniger genau sind als geeichte Alkomaten und die tatsächlichen Werte davon abweichen können. Dennoch verdeutlichen die Messergebnisse, wie stark alkoholisiert der Mann gewesen sein dürfte.

Während der Lenker medizinisch versorgt wurde, kümmerte man sich auch um seinen Hund. Das Tier wurde vorübergehend bei Bekannten untergebracht.