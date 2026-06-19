Nur heute: Dieser Mähroboter ist um 71 Prozent reduziert!

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Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, die Rasenpflege zu automatisieren, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Der Segway Navimow i205 AWD ist aktuell mit einer beeindruckenden Ersparnis von 71 Prozent erhältlich. Statt über 2.600 Euro kostet das Modell heute nur 755,29 Euro.

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Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von über 2.600 Euro kostet das Modell aktuell nur 755,29 Euro. Eine Preisreduzierung in dieser Größenordnung ist selbst bei großen Rabattaktionen selten zu sehen.

Segway Navimow i205 AWD © Segway

Schluss mit Begrenzungskabeln

Wer sich bereits mit Mährobotern beschäftigt hat, kennt das Problem: Bei vielen Geräten müssen zunächst Begrenzungskabel im gesamten Garten verlegt werden. Das kostet Zeit, erfordert Planung und kann spätere Änderungen erschweren.

Der Segway Navimow i205 AWD geht einen anderen Weg. Dank moderner NRTK- und Vision-Technologie kommt das Modell ohne klassische Begrenzungskabel aus. Stattdessen orientiert sich der Mähroboter intelligent auf der Rasenfläche und navigiert selbstständig durch den Garten.

Für viele Käufer dürfte genau dieser Komfortgewinn einer der größten Vorteile des Systems sein.

Segway Navimow i205 AWD © Segway

Entwickelt für anspruchsvolle Gärten

Nicht jeder Garten ist perfekt eben. Gerade Hanglagen und ungleichmäßige Grundstücke stellen viele Mähroboter vor Herausforderungen. Der Navimow i205 AWD wurde speziell für schwierigeres Gelände entwickelt und kann laut Hersteller Steigungen von bis zu 45 Prozent bewältigen.

Dadurch eignet sich das Modell nicht nur für klassische Reihenhausgärten, sondern auch für Grundstücke mit Gefälle oder komplexeren Flächen.

Für Rasenflächen bis 500 Quadratmeter bietet der Mähroboter dabei eine vollautomatische Pflege, ohne dass Sie regelmäßig selbst zum Rasenmäher greifen müssen.

Segway Navimow i205 AWD © Segway

Mehr Freizeit statt Rasenmähen

Besonders während der Sommermonate wächst der Rasen oft schneller als vielen Gartenbesitzern lieb ist. Das bedeutet regelmäßiges Mähen, Entsorgen des Schnittguts und nicht selten mehrere Stunden Arbeit pro Woche.

Ein Mähroboter übernimmt diese Aufgaben nahezu selbstständig. Während der Navimow seine Runden dreht, können Sie Ihre Freizeit auf der Terrasse genießen, sich um andere Gartenprojekte kümmern oder einfach entspannen.

Viele Nutzer schätzen dabei vor allem die kontinuierliche Pflege. Da der Rasen regelmäßig gemäht wird, wirkt die Fläche oft gleichmäßiger und gepflegter als bei klassischen Mähintervallen.

Garage bereits inklusive

Ein weiterer Pluspunkt des Angebots ist die mitgelieferte Garage S. Diese schützt den Mähroboter zusätzlich vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und anderen Witterungseinflüssen.

Gerade bei hochwertigen Geräten ist ein solcher Schutz sinnvoll und trägt dazu bei, dass der Roboter langfristig in einem guten Zustand bleibt.

Smarte Technik für den modernen Garten

Segway gehört mittlerweile zu den bekanntesten Herstellern im Bereich intelligenter Mobilitäts- und Gartentechnik. Mit der Navimow-Serie setzt das Unternehmen konsequent auf moderne Navigationstechnologien und eine möglichst einfache Bedienung.

Das Ziel: Weniger Installationsaufwand, mehr Komfort und ein gepflegter Rasen ohne ständiges Eingreifen des Besitzers.

Gerade die Kombination aus intelligenter Navigation, Allrad-Antrieb und dem Verzicht auf Begrenzungskabel macht den Navimow i205 AWD zu einem besonders interessanten Modell in seiner Preisklasse.

Segway Navimow i205 AWD © Segway

Fazit: Seltenes Angebot mit enormem Sparpotenzial

Wer schon länger über die Anschaffung eines Mähroboters nachgedacht hat, dürfte dieses Angebot kaum ignorieren können. Die Kombination aus moderner Technik, einfacher Installation, hoher Geländegängigkeit und einer Ersparnis von mehr als 1.800 Euro macht den Segway Navimow i205 AWD zu einem der bemerkenswertesten Garten-Angebote des Tages.

Da es sich um eine zeitlich begrenzte Aktion handelt und der Rabatt außergewöhnlich hoch ausfällt, könnte das Interesse entsprechend groß sein. Für Gartenbesitzer, die ihren Rasen künftig automatisch pflegen lassen möchten, gehört dieses Angebot sicherlich zu den spannendsten Deals des heutigen Tages.

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