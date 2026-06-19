TV
E-Paper
Sport

Schwer verletzt

Schock über Horror-Verletzung: "Ich hörte das Knacken des Knochens"

© FIFA via Getty Images
Der Sieg von Kanada war von einer schrecklichen Verletzung von Sassuolo-Star Ismael Kone überschattet.
OE24 auf Google bevorzugen

Kanada gewann das zweite WM-Spiel gegen Katar deutlich mit 6:0 – eine Horror-Verletzung überschattet aber die Gala des Gastgebers, Kurz nach der Halbzeitpause foulte Assim Madibo Ismael Kone wüst von hinten und sah die Rote Karte (54.).

Kone dürfte sich schwer am linken Unterschenkel verletzt haben. Der 24-Jährige wurde minutenlang behandelt, ehe er auf einer Trage mit der Hand in Richtung Publikum winkend aus dem Stadion gefahren wurde. "Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall - wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist", berichtete Marsch.

© FIFA via Getty Images

Sein Fehlen sei daher ein "großer Verlust". Kone soll zeitnah operiert werden. "Ismael wird bei uns allen im Kopf sein. Er wird stärker denn je zurückkommen", kündigte Marsch an

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Entlassungen nach Falschmeldung über Messis Vater

6:0 - Kanadas historische Tor-Party von Horror-Verletzung überschattet

Kane, Tuchel &amp; Co. machen nach Sieg Ausflug zu den Royals

Tierisches Fan-Duell: DIESE Enten rocken die WM

Das war die 8. WM-Nacht

Die Ruhe vor dem Sturm bringt ein Paket aus Gmunden

Katar überholt: Jetzt wackelt sogar Deutschland-Rekord

Schock über Horror-Verletzung: "Ich hörte das Knacken des Knochens"

1:0 - Mexiko zittert sich zum Aufstieg

Sorge um Messi-Vater: US-Coach unterstützt Argentinien-Star