Schock über Horror-Verletzung: "Ich hörte das Knacken des Knochens"

Der Sieg von Kanada war von einer schrecklichen Verletzung von Sassuolo-Star Ismael Kone überschattet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kanada gewann das zweite WM-Spiel gegen Katar deutlich mit 6:0 – eine Horror-Verletzung überschattet aber die Gala des Gastgebers, Kurz nach der Halbzeitpause foulte Assim Madibo Ismael Kone wüst von hinten und sah die Rote Karte (54.).

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kone dürfte sich schwer am linken Unterschenkel verletzt haben. Der 24-Jährige wurde minutenlang behandelt, ehe er auf einer Trage mit der Hand in Richtung Publikum winkend aus dem Stadion gefahren wurde. "Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall - wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist", berichtete Marsch.

© FIFA via Getty Images

Sein Fehlen sei daher ein "großer Verlust". Kone soll zeitnah operiert werden. "Ismael wird bei uns allen im Kopf sein. Er wird stärker denn je zurückkommen", kündigte Marsch an