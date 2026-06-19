Amira unter Tränen: Unfall-Drama um Pocher-Sohn

Ein blutiger Unfall ihres gemeinsamen Sohnes sorgte nun für einen hochemotionalen Spital-Anruf der schwangeren Amira Aly bei ihrem Ex-Mann Oliver Pocher.

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Das Verhältnis zwischen Comedian Oliver Pocher (48) und seiner Ex-Frau Amira Aly (33) ist ohnehin seit Wochen massiv abgekühlt. Nun sorgte jedoch ein echter medizinischer Notfall für einen hochemotionalen Anruf mitten in der Nacht: Ihr gemeinsamer sechsjähriger Sohn verunglückte so schwer, dass er im Spital landete.

Zwischen den beiden prominenten Ex-Eheleuten herrscht derzeit dicke Luft. Auslöser des jüngsten Streits war die erneute Schwangerschaft der gebürtigen Kärntnerin Amira Aly. Dass Pocher die Neuigkeit im Mai erst aus den Medien erfahren musste und nicht von ihr persönlich eingeweiht wurde, stieß dem Fünffach-Vater sauer auf. Als "beschissen und respektlos" bezeichnete er das Verhalten seiner zweiten geschiedenen Frau. Auch in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Patchwork Boys" teilt er wieder verbal gegen Amiras neuen Partner, den Moderator Christian Düren aus.

Amira Aly und Christian Düren freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind © Instagram

Doch abseits des Rosenkriegs gab es nun einen heftigen Schockmoment im Hause Aly-Pocher, wie der Entertainer seinem Gesprächspartner Pietro Lombardi (34) schilderte.

Blutiger Sturz endet im Krankenhaus

Direkt nach einem gemeinsamen Auftritt mit Pietro in Hannover läutete bei Pocher das Mobiltelefon. "Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon, als ich da gerade von der Bühne runtergegangen bin", berichtet der 48-Jährige. Der gemeinsame ältere Sohn war auf eine Absperrkette geklettert, verlor das Gleichgewicht und knallte ungebremst mit dem Gesicht auf den Boden.

Die Folgen des Sturzes waren fatal: Der Sechsjährige schlug sich beide vorderen Schneidezähne aus und zog sich eine tiefe Platzwunde an der Lippe zu. Im Krankenhaus musste die Wunde schließlich mit sieben Stichen genäht werden.

"Glück im Unglück"

Der Comedian nimmt den Unfall gewohnt sarkastisch, aber sichtlich erleichtert: "Der sieht jetzt aus wie ein Vampir." Ein schwacher Trost blieb den Eltern jedoch: Bei den ausgeschlagenen Beißerchen handelte es sich um Milchzähne, die ohnehin schon gewackelt hatten. Die Zahnfee habe angesichts des doppelten Zahnverlusts jedenfalls "besonders viel" Taschengeld dagelassen. Trotz der derben Schmähs – Pocher scherzte, der Bub sehe aus wie nach einem Käfigkampf am 80. Geburtstag von Donald Trump – packte der Vater sofort seine Sachen und fuhr auf direktem Weg zu seinem verletzten Sohn.

Ein kleiner Seitenhieb in Richtung Ex-Frau ging sich beim Thema Co-Parenting dennoch aus: "Man ist dann auch in dem Moment immer froh, dass es nicht bei dir passiert ist."

Mühsame Diskussionen und gegenseitige Schuldzuweisungen à la "Wie konnte das passieren?" wolle er sich schlichtweg ersparen. Ohnehin gehört das Hinfallen für den Entertainer zum Aufwachsen dazu: "Kinder müssen sich auch wehtun. Wenn da kleine Kratzer im Kindergarten oder in der Schule passieren, sag ich: Dann ist das halt so, das sind Jungs."

Tapferer Patient und "Zombie"-Sprüche vom Bruder

Sein älterer Bub entpuppt sich ohnehin als echter Stammgast in den Notaufnahmen: Nach Vorfällen am Kinn und hinter dem Ohr ist die Lippe bereits die dritte genähte Stelle. Der Sechsjährige stehe das Ganze aber tapfer durch: "Der hat wohl noch nicht mal geweint, als er da eine Spritze bekommen hat", zeigt sich Pocher sichtlich beeindruckt.

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Auch der jüngere Bruder (5) nahm den Vorfall mit kindlichem Humor. Er begleitete die Mutter extra ins Spital, um sich das Spektakel anzusehen. Seine erste ehrliche Reaktion beim Anblick des frisch genähten Bruders: "Du siehst aus wie ein Zombie."

Auch Pietro Lombardi erleidet Totalschaden bei Autocrash

Das Verletzungspech blieb in Pochers Umfeld in diesen Tagen nicht exklusiv: Auch Podcast-Kollege Pietro Lombardi krachte erst kürzlich mit seinem Audi Q8 an einer Kölner Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug zusammen – Totalschaden. Während die Unfallgegnerin und ihre drei Mitfahrerinnen mit leichten Schnittwunden durch Glassplitter davonkamen, zog sich der Sänger ein schmerzhaftes Schleudertrauma zu und zeigte sich im Podcast noch immer tief gezeichnet von dem Aufprall.