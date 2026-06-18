Thomalla sorgt bei ZDF-Dreh für Tränen

Am Set der Erfolgsserie "Frühling" sorgte Schauspielerin Simone Thomalla für ein echtes Wechselbad der Gefühle.

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Seit mittlerweile 15 Jahren begeistert Simone Thomalla als empathische Dorfhelferin Katja Baumann in der Erfolgsserie "Frühling". Die Reihe gehört längst zu den absoluten Quotengaranten im ZDF. Derzeit steht die 61-jährige Schauspielerin für eine neue Staffel vor der Kamera – der Nachschub für die treue Fangemeinde ist also gesichert.

Doch noch vor der TV-Ausstrahlung wurde für acht ganz besondere "Frühling"-Fans ein absoluter Traum Wirklichkeit. Die Senioren durften ihr Idol persönlich am Set im idyllischen Bayrischzell besuchen und hinter die Kulissen blicken. Ermöglicht wurde diese Überraschung vom Verein Lichtblick Seniorenhilfe e. V., der sich um armutsbetroffene und bedürftige ältere Menschen kümmert.

Emotionale Begegnung trotz dichtem Drehplan

Als langjährige Botschafterin des Vereins ließ es sich Simone Thomalla nicht nehmen, den straffen Zeitplan am Set für eine Weile ruhen zu lassen. Sie nahm sich ausgiebig Zeit für die älteren Herrschaften und begrüßte jeden Gast herzerwärmend. Bei der Begegnung flossen nicht nur vor Freude ein paar Tränen, es wurde vor allem viel gelacht und gedrückt.

Die Erleichterung und das Glück über diese Abwechslung vom oft grauen Alltag standen den Senioren ins Gesicht geschrieben. "Das war einer der schönsten Tage meines Lebens", zeigte sich die 74-jährige Maria Z. tief gerührt. Auch für den 84-jährigen Manfred M. hatte der Ausflug eine enorme Bedeutung: An diesem Tag seien für ihn endlich einmal "alle Sorgen weg" gewesen.

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Ein klares Statement gegen Altersarmut

Simone Thomalla engagiert sich bereits seit Jahren intensiv für den im Jahr 2003 gegründeten gemeinnützigen Verein. Ob durch TV-Auftritte oder gezielte Benefizaktionen – die Schauspielerin nutzt ihre Prominenz regelmäßig, um Spenden für die Betreuung bedürftiger älterer Menschen zu sammeln. Für sie ist diese Arbeit eine gesellschaftliche Pflicht, wie sie mit Nachdruck betont:

"Unsere Senioren haben uns einst für das Leben vorbereitet, seien wir bereit, die Lebenszeit unserer Senioren so schön und respektvoll wie möglich zu machen. Sie haben es mehr als verdient."

Dass sie diese Philosophie nicht nur predigt, sondern am Set in auch aktiv vorlebt, hat dieser Drehtag eindrucksvoll bewiesen.