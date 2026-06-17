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Nach Krebs-Drama: Mross holt Freundin auf die Bühne

Stefan Mross und Eva Luginger
© Getty Images
Liebes-Premiere: Nach ihrem Kampf gegen den Krebs feiert Eva Luginger am 21. Juni an der Seite ihres Partners Stefan Mross ihr emotionales Gesangs-Debüt auf der TV-Bühne.
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In seiner Rolle als gut gelaunter Gastgeber von "Immer wieder sonntags" geizt Schlagerstar Stefan Mross (50) selten mit großen Emotionen. Doch die kommende Ausgabe am 21. Juni verspricht einen ganz besonders privaten Gänsehaut-Moment: Zum allerersten Mal seit dem offiziellen Liebes-Outing im März 2023 wird seine Partnerin Eva Luginger (38) nicht nur in der ersten Reihe mitschunkeln, sondern selbst zum Mikrofon greifen.

Zwar moderiert das Duo abseits der Kameras bereits das Radioformat "Immer wieder samstags", ein eigener musikalischer Auftritt in der ARD-Erfolgsshow blieb Luginger bisher jedoch verwehrt.

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Ein musikalisches Geschenk von Schlager-Ikone Kristina Bach

Das Rampenlicht nutzt die 38-Jährige für die Premiere ihrer brandneuen Single "Heimliche Tränen". Hinter dem Song steckt eine Geschichte, die im Schlager-Business Seltenheitswert hat: Luginger und Hit-Schreiberin Kristina Bach lernten sich während der gemeinsamen "Immer wieder sonntags"-Tournee kennen. Nach dem großen Finale überraschte Bach ihre Kollegin mit einem maßgeschneiderten Titel, den sie heimlich für sie komponiert hatte.

Das tiefgründige Lied soll all jenen Menschen Mut machen und eine Stimme geben, die ihre Sorgen und Tränen im Verborgenen ausweinen.

Nach Krebskampf: Ein doppelter Meilenstein für die Sängerin

Für Eva Luginger ist dieser Auftritt der emotionale Höhepunkt nach einer extrem schweren Zeit. Erst vor kurzem ging sie in den Medien mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie erfolgreich gegen eine Krebserkrankung gekämpft hat. Dass sie nun wieder im TV performen kann, verleiht dem Event eine völlig neue Tragweite.

Zudem feiert die Lebensgefährtin von Stefan Mross an diesem Sonntag ein echtes Jubiläum: Exakt 20 Jahre ist es her, dass sie 2006 zum ersten Mal auf einer Konzertbühne stand. Die neue Single, die bereits zwei Tage vor dem TV-Auftritt auf den gängigen Streaming-Portalen erscheint, ist somit der perfekte Soundtrack für ihren doppelten Meilenstein.

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