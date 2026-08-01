Corinna Schumacher: Das ist ihr berühmter Ex-Freund

Seit über 30 Jahren sind Corinna Schumacher und Michael das Traumpaar des Motorsports. Doch vor der Ehe gab es einen anderen berühmten Mann in ihrem Leben, der in der Formel 1 kein Unbekannter war.

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Anfang der Neunzigerjahre hatte es gefunkt. Corinna, damals noch unter ihrem Mädchennamen Betsch bekannt, und Legende Michael Schumacher lernten sich kennen, verliebten sich und wurden im Jahr 1992 offiziell ein Paar. Die eigentlich geheim geplante Hochzeit im August 1995 im Gemeindehaus in Kerpen-Manheim wäre allerdings beinahe geplatzt: Wegen des gigantischen Andrangs von Presse und Fans zog der Bürgermeister zunächst die Reißleine und sagte ab. Am frühen Abend gaben sich die damals 26-Jährigen dann aber doch noch das Ja-Wort. Inzwischen feiert das Paar bereits seinen 31. Hochzeitstag.

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Das Trio mit Heinz-Harald Frentzen

Was viele Fans jedoch nicht wissen: Ende der Achtzigerjahre war Corinna mit Heinz-Harald Frentzen liiert – pikanterweise dem späteren Formel-1-Rivalen ihres Mannes. Als der damals 22-jährige Frentzen und der zwei Jahre jüngere Schumacher 1989 in die Formel 3 aufstiegen, verbrachte das Trio viel Zeit zusammen. Ex-Manager Willi Weber beschrieb in seiner Biografie "Benzin am Limit": "Als Trio war man in der Vergangenheit Pizza essen, hatte zu Marianne Rosenberg abgehottet, Geburtstag gefeiert, auf der Kartbahn abgehangen, philosophiert, wie es wäre, in der Formel 1 zu fahren."

Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen © Sutton Images

Trennung ohne böses Blut

Als Frentzen nach Japan gehen musste, da es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt kein Cockpit für ihn gab, witterte Michael Schumacher seine Chance.

Böses Blut gab es zwischen den Rivalen nach der Trennung allerdings nie. Im Jahr 2000 erklärte Frentzen völlig versöhnlich, er habe schon früh gemerkt, dass Michael eigentlich nur Augen für Corinna hatte: "Heute weiß ich, dass sie perfekt zusammenpassen."

Doppeltes Familienglück

Beide Rennfahrer fanden schließlich ihr privates Glück. Frentzen heiratete 1999 seine Freundin Tanja. Der heute 59-Jährige, der seine Karriere 2003 beendete und mittlerweile zurückgezogen lebt, hat mit ihr die drei Töchter Lea, Sarah und Fenja.

Auch Corinna und Michael Schumacher gründeten eine Familie: Tochter Gina kam 1997 zur Welt und ist heute eine erfolgreiche Westernreiterin. Sohn Mick folgte zwei Jahre später (1999) und trat direkt in die sportlichen Fußstapfen seines berühmten Vaters.