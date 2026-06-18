Große Trauer
Pietro Lombardi: Todes-Drama um seine Cousine (31)
Der beliebte Musiker Pietro Lombardi durchlebt aktuell eine zutiefst emotionale Phase der Trauer. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal machte der 34-Jährige die traurige Nachricht öffentlich, dass seine Cousine viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Mit einem rührenden Post bewegte er binnen kürzester Zeit zahlreiche Fans und Wegbegleiter.
Emotionale Erinnerung an Kindertage
Zu einem gemeinsamen, alten Kinderfoto verfasste Pietro Lombardi zutiefst emotionale und nachdenkliche Zeilen. Das Bild zeigt die beiden vor vielen Jahren unbeschwert in jungen Jahren.
Wertvolle Erinnerungen
Der Sänger erinnert sich wehmütig zurück: "Dieses Foto zeigt uns als Kinder. Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden."
Auch interessant
Tapferer Kampf im Verborgenen
Wie Pietro in seinem Beitrag weiter berichtet, kam der Tod für den engsten Familienkreis jedoch nicht völlig überraschend. Seine Cousine litt bereits über einen sehr langen Zeitraum an den Folgen einer schweren Erkrankung. "Sie hat lange und tapfer gekämpft", schreibt der Sänger anerkennend über ihre Stärke.
Nun klammert sich die Familie an den Trost, dass ihr langes Leiden endlich ein Ende gefunden hat. Pietro hofft für sie, dass sie nun "an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht" sei. An welcher genauen Krankheit seine Cousine litt und letztendlich verstarb, behält der TV-Star zum Schutz der Privatsphäre für sich.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden