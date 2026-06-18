Pietro Lombardi: Todes-Drama um seine Cousine (31)

Schwere Stunden für den TV-Star und Sänger Pietro Lombardi (34): Der einstige DSDS-Gewinner trauert um seine geliebte Cousine. Sie verstarb im Alter von nur 31 Jahren nach einem langjährigen, schweren Kampf.

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Der beliebte Musiker Pietro Lombardi durchlebt aktuell eine zutiefst emotionale Phase der Trauer. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal machte der 34-Jährige die traurige Nachricht öffentlich, dass seine Cousine viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Mit einem rührenden Post bewegte er binnen kürzester Zeit zahlreiche Fans und Wegbegleiter.

Emotionale Erinnerung an Kindertage

Zu einem gemeinsamen, alten Kinderfoto verfasste Pietro Lombardi zutiefst emotionale und nachdenkliche Zeilen. Das Bild zeigt die beiden vor vielen Jahren unbeschwert in jungen Jahren.

Insta-Story Pietro © Instagram

Wertvolle Erinnerungen

Der Sänger erinnert sich wehmütig zurück: "Dieses Foto zeigt uns als Kinder. Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden."

Tapferer Kampf im Verborgenen

Wie Pietro in seinem Beitrag weiter berichtet, kam der Tod für den engsten Familienkreis jedoch nicht völlig überraschend. Seine Cousine litt bereits über einen sehr langen Zeitraum an den Folgen einer schweren Erkrankung. "Sie hat lange und tapfer gekämpft", schreibt der Sänger anerkennend über ihre Stärke.

Nun klammert sich die Familie an den Trost, dass ihr langes Leiden endlich ein Ende gefunden hat. Pietro hofft für sie, dass sie nun "an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht" sei. An welcher genauen Krankheit seine Cousine litt und letztendlich verstarb, behält der TV-Star zum Schutz der Privatsphäre für sich.