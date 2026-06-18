Abgehoben! Dieter Bohlen protzt mit Privatjet

Mitten in der herannahenden Zeugniszeit meldet sich Pop-Titan Dieter Bohlen mit einer ungewöhnlichen Motivationsspritze.

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Wenn es um den großen Auftritt geht, macht dem gelernten Erfolgsproduzenten Dieter Bohlen so schnell niemand etwas vor. Pünktlich zum Ende des Schuljahres überrascht der Pop-Titan seine Fans auf Instagram mit einem Video der Luxusklasse. Während die Jugend schwitzt, hebt der 72-Jährige ab – und verbindet den puren Prunk mit warmen Worten für die jüngere Generation.

Erst winken, dann abheben

In dem online gestellten Instagram-Clip geizt Bohlen wie gewohnt nicht mit seinen Reizen – beziehungsweise mit denen seines Fortbewegungsmittels. Wie auf der Aufnahme von außen zu sehen ist, posiert der Musik-Mogul zunächst lässig winkend auf dem Rollfeld vor einer eleganten Maschine der Marke Phenom 300. An seiner Seite: Ehefrau Carina Walz, die im weißen Blazer und mit Sonnenbrille um die Wette strahlt.

Kurz darauf steigen die beiden in den noblen Privatjet ein und heben ab. Aus dem Inneren der Maschine meldet sich der sichtlich gut gelaunte Bohlen direkt vom ledernen Flugsessel aus bei seiner Community, während Carina am Fenster sitzend charmante Gesten Richtung Kamera macht.

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Trost für schlechte Noten: "Du bist gut genug"

Hinter der Zurschaustellung des Jetset-Lebens steckt jedoch eine ganz gezielte Message, die der Pop-Titan seinen Fans mitten in das Video schneidet. Untermalt wird der Clip mit dem Song "Gut Genug" von Blumengarten, Shirin David und KitschKrieg. Passend dazu blendet Bohlen die Zeilen ein: "Auch wenn dein Zeugnis schlecht wird #du bist gut genug"

Damit nimmt er jenen Schülern den Druck, die demnächst mit weniger erfreulichen Nachrichten nach Hause kommen. Dass diese aufmunternden Worte gerade aus einem Privatjet heraus gesendet werden, mag für den einen oder anderen paradox wirken, doch bei Bohlens Anhängerschaft trifft die Aktion mitten ins Schwarze.