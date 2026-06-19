A und B: Buslinie 51 wird aufgeteilt

Ab 1. Juli 2026 kommt es im Westen Wiens zu einer massiven Verbesserung im Busverkehr, denn die Linie 51A wird neu aufgeteilt und bringt kürzere Intervalle und bessere Spitalsanbindung.

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Im Westen was Neues! Die Linie 51A wird dieser Tage nicht einfach nur angepasst, sondern gleich in zwei Linien aufgesplittet. Künftig fährt der 51A von der U4-Station Hietzing bis zum Ottakringer Bad, während der neue 51B ebenfalls in Hietzing startet, dann aber in Richtung Hanusch-Krankenhaus in Penzing unterwegs ist.

Im Alltag bedeutet das: Untertags kommt alle 6 Minuten ein Bus. In der Früh, wenn Schüler und Berufstätige gleichzeitig unterwegs sind, verdichtet sich der Takt auf nur 3 Minuten 45 Sekunden. Am Nachmittag wird im 5-Minuten-Rhythmus gefahren, am Wochenende alle siebeneinhalb Minuten.

Besonders für Patienten, Besucher und Mitarbeiter des Spitals ist das eine große Erleichterung. Das Hanusch-Krankenhaus ist damit erstmals durchgehend, sieben Tage die Woche, zuverlässig an das Öffi-Netz angebunden.

Stimmen zur neuen Linienführung

"Unser Ziel ist es, das Öffi-Angebot laufend dort auszubauen, wo die Menschen es am meisten brauchen. Mit der neuen Linienführung schaffen wir mehr Flexibilität im Netz und stärken wichtige Verbindungen zwischen den Bezirken. So machen wir den öffentlichen Verkehr für die Wienerinnen und Wiener noch attraktiver und alltagstauglicher", sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

"Mit dem 51A und dem 51B wird der besonders stark genutzte Streckenabschnitt zwischen Hietzing und Torricelligasse nun dichter bedient. Unsere Fahrgäste profitieren von kürzeren Intervallen und einer noch besseren Öffi-Anbindung an das Hanusch-Krankenhaus", unterstreicht Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

"Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Penzing ist mir sehr wichtig. Dass die Linie 51A künftig ab dem 1. Juli durch die Linie 51B ergänzt wird, freut mich besonders. Im Bereich zwischen U4 Station Hietzing und dem Hanusch Krankenhaus ist einiges los. Schüler*innen mehrerer Schulstandorte in diesem Bereich, Patient*innen und Besucher*innen des Hanusch Krankenhauses und viele andere Penzinger*innen werden von der besseren Anbindung in diesem Bereich profitieren", so Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin von Penzing.