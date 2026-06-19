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Vor Argentinien-Hit

Ohne Maske: Posch-Comeback im Training

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Zwei Fußballspieler im Trainingsanzug gehen nebeneinander auf einem Sportplatz entlang.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Bei der Freitag-Einheit des österreichischen Fußball-Nationalteams in Santa Barbara haben Stefan Posch, David Alaba und Alessandro Schöpf nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm abseits der Mannschaft trainiert.
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Alaba und Schöpf waren aus Gründen der Belastungssteuerung separiert, Posch wegen seines beim 3:1 gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs. Der Rechtsverteidiger übte noch ohne Spezialmaske, die im Laufe des Freitagnachmittags (Ortszeit) eintreffen sollte.

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