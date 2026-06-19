Vor Argentinien-Hit
Ohne Maske: Posch-Comeback im Training
Alaba und Schöpf waren aus Gründen der Belastungssteuerung separiert, Posch wegen seines beim 3:1 gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs. Der Rechtsverteidiger übte noch ohne Spezialmaske, die im Laufe des Freitagnachmittags (Ortszeit) eintreffen sollte.
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Am Samstagvormittag ist ein weiteres Training im Harder Stadium angesetzt, wenige Stunden später fliegt die ÖFB-Auswahl nach Dallas. Dort steigt am Montag (19.00 Uhr MESZ/live ServusTV) das WM-Duell mit Argentinien.
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