Kärntner "klangfex": Musikalischer Liebesbrief an die Erde

Der neue Song der Kult-Band aus dem Lavanttal „Terra“ ist mehr als Musik – es ist ein Hilferuf, eine Klimaklage und ein Liebesbrief an die Erde.

Zwei Jahre ist es her, dass die Kärntner Band "klangfex" mit ihrem SOng "Himmelblau" den Soundtrack zum Sommer ablieferten. Jetzt melden sie sich mit einem neuen Hit zurück - oder viel mehr einem Anliegen. Denn von der Leichtigkeit ihres letzten Hits ist im neuen Song nichts mehr zu hören. Kein Wunder, schließlich geht es in "Terra" um unseren Planeten. Der Song ruft eindringlich dazu auf, umzudenken, bevor es zu spät ist. Denn wenn wir am Ende auf „fremden Planeten aus düsterem Stein“ stehen, können wir nur mehr davon träumen, sie nochmal zu sehen und uns bleibt womöglich nur ein letzter Satz: „Terra Terra.“ Ein Song für alle, die Gänsehaut nicht nur von Musik, sondern auch von Bedeutung wollen.

"klangfex" sind vier leidenschaftliche Musiker aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit langjähriger musikalischer Erfahrung. Was sie zusammengebracht hat, ist die gemeinsame Liebe zur Musik, im speziellen zum Deutschpop. Leicht „verschlagerter“ Poprock, wie sie selbst ihren Stil beschreiben. Ihre Songs sind meist Eigenkompositionen, immer in deutscher Sprache. „Da kann man sich besser ausdrücken“, sind sich klangfex einig. Der Text von "Terra" stammt von Fredi Grosser, den klangfex musikalisch umgesetzt haben.