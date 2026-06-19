Shopping statt Training! So entspannen Arnie & Co. vor Messi

Die Mission Argentinien kann noch warten! Nach dem 3:1-Traumstart gegen Jordanien spendierte Teamchef Ralf Rangnick seinen Spielern gleich zwei freie Tage. Eine Luxus-Pause mitten bei der WM – und die wussten Arnie & Co. bestens zu nutzen.

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Während in wenigen Tagen ganz Fußball-Österreich auf den Kracher gegen Argentinien blickt, tauschten Marko Arnautovic und Co. Fußballschuhe gegen Sonnenbrille, Badehose und Shopping-Taschen.

Arnie im Urlaubsmodus

Besonders Marko Arnautovic zog in Santa Barbara die Blicke auf sich. Österreichs Teamstar flanierte entspannt durch die Innenstadt – ganz lässig in Birkenstock-Sandalen und Sommer-Outfit. Auch seine Teamkollegen nutzten die seltene Auszeit. Michael Gregoritsch zeigte sich im lockeren US-Look, Alessandro Schöpf wurde mit Shopping-Tüte gesichtet und Nicolas Seiwald zog es ebenfalls in die Geschäfte der kalifornischen Küstenstadt.

Konrad Laimer entschied sich dagegen für die entspanntere Variante. Der Bayern-Star genoss die Sonne am Pool des Teamhotels und sammelte in Badehose noch einmal Energie für die kommenden Aufgaben. Kurz gesagt: Statt Taktiktafel und Trainingsplatz standen Sonne, Shopping und Regeneration auf dem Programm.

Fan-Treffen mitten in Kalifornien

Für eine ganz besondere Überraschung sorgte der offizielle Fanclub der Nationalmannschaft aus der Südoststeiermark. Die Anhänger legten während ihrer WM-Reise einen Zwischenstopp in Santa Barbara ein – und wurden mit einem unverhofften Treffen mit ihren Idolen belohnt.

Fast die gesamte ÖFB-Mannschaft wurde in der Stadt gesichtet. Natürlich ließen sich die Fans die Chance auf Erinnerungsfotos nicht entgehen. Arnautovic, Gregoritsch, Seiwald, Schöpf und zahlreiche weitere Teamspieler posierten bereitwillig für Schnappschüsse.

Die GLBG Crew teilte die Bilder anschließend stolz auf Instagram und gewährte damit auch den Daheimgebliebenen einen Einblick in den entspannten WM-Alltag der ÖFB-Stars.

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Rangnick schottet sein Team ab

So entspannt die Stimmung in Santa Barbara auch wirkt – hinter den Kulissen läuft längst die Vorbereitung auf Hochtouren. Ralf Rangnick hat vor dem Duell mit Messi & Co. die Schotten dichtgemacht. Keine Interviews. Keine öffentlichen Trainingseinheiten. Keine Ablenkung. Die Botschaft des Teamchefs ist klar: maximale Regeneration, maximale Konzentration.

Schließlich wartet am Montag (19 Uhr/live auf ServusTV) nicht irgendein Gegner, sondern der amtierende Weltmeister mit Superstar Lionel Messi an der Spitze. Ab Freitag endet der Kurzurlaub für Österreichs Kicker wieder. Dann wird die Intensität deutlich erhöht und der Fokus richtet sich voll auf den Gruppen-Hit gegen die Gauchos.

Am Samstag hebt die ÖFB-Delegation schließlich Richtung Dallas ab. Dort will sich die Mannschaft rechtzeitig an die zweistündige Zeitverschiebung gewöhnen und den letzten Feinschliff für das vielleicht wichtigste Spiel der Gruppenphase holen.

Noch genießen Arnautovic und Co. die kalifornische Sonne. Doch die Ruhe vor dem Sturm dauert nicht mehr lange. Denn schon bald wartet Messi.