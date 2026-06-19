Portugal-Spielerfrau attackiert Cristiano Ronaldo

Die Aussage der Freundin von Portugal-Star Joao Neves schlägt derzeit hohe Wellen.

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Cristiano Ronaldo polarisiert seit Jahren. Seine Fans vergöttern ihn, seine Kritiker halten wenig von ihm. Nach dem schwachen Auftritt bei Portugals WM-Auftritt gegen Kongo sorgt die Personalie CR7 für noch mehr Zündstoff.

Frankreich-Ikone Thierry Henry kritisierte den Egoismus des 41-jährigen Superstars. Während sein ewiger Rivale, Lionel Messi, abgeliefert hat, blieb der Europameister von 2016 blass. Bisher bekam Ronaldo stets Rückendeckung aus den eigenen Reihen.

"Er soll zurücktreten"

Doch mittlerweile dürfte sich das auch geändert haben. Madalena Aragao, die Partnerin von CR7-Teamkollege Joao Neves, sorgte auf Instagram für Wirbel. Unter einem Paar-Foto meinte ein Fan: "Sag deinem Freund, er soll den Ball zu meinem GOAT passen." Gemeint ist damit Ronaldo.

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Doch die Antwort fiel heftiger als erwartet aus. "Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig", antwortete die Schauspielerin. Die Folge: Ein heftiger Shitstorm zahlreicher CR7-Anhänger. Doch es zeigt auch, wie sehr der alternde Ausnahme-Athlet die Gemüter in der Mannschaft und deren Umfeld spaltet.