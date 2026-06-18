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Ein Land im WM-Fieber: Fan-Schlachtruf im Parlament

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Das WM-Fieber breitet sich langsam weltweit aus. Jetzt hat es sogar endgültig die Politik erreicht.
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Nach dem Ende des ersten WM-Spieltages schwappt das Fußball-Fieber auch langsam nach Europa über. Je nach Erfolg sind teilnehmende Länder bereits in riesiger Euphorie.

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Parlament beginnt mit Schlachtruf

Hierzulande haben die Politiker den Frühstücks-Erfolg umfangreich gefeiert. Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler ist sogar beim Team vor Ort. Am Montag beim Highlight-Kracher gegen Argentinien wird er in den USA von Bundeskanzler Christian Stocker abgelöst.

Doch noch größer ist der Team-Hype offenbar in Norwegen. Die Fans, die mit ihrem Ruder-Jubel für Staunen und Schmunzler sorgen, sind ein absolutes Highlight.

Foxborough, MA - June 16: Norway fans row together during a 2026 FIFA World Cup Group I match between Norway and Iraq at Gillette Stadium on June 16, 2026. (Photo by Stan Grossfeld/The Boston Globe via Getty Images)
© Boston Globe via Getty Images

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Das geht scheinbar so weit, dass sogar die norwegischen Politiker mitrudern wollen. Eine Parlamentssitzung wurde mit dem Ruder-Schlachtruf eröffnet. Ein guter Ansatz für unsere Politiker, die nächste Sitzung mit einem gemeinsamen "IMMER WIEDER ÖSTERREICH" zu beginnen.

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