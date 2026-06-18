Ein Land im WM-Fieber: Fan-Schlachtruf im Parlament

Das WM-Fieber breitet sich langsam weltweit aus. Jetzt hat es sogar endgültig die Politik erreicht.

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Nach dem Ende des ersten WM-Spieltages schwappt das Fußball-Fieber auch langsam nach Europa über. Je nach Erfolg sind teilnehmende Länder bereits in riesiger Euphorie.

Nicht nur Österreich ist nach dem 3:1-Triumph gegen Jordanien in Extase verfallen. Die schottischen Fans etwa sorgen in den USA für gute Stimmung. Und auch die norwegischen Wikinger, die durch die Stadien rudern, sind ein absoluter Hit.

Parlament beginnt mit Schlachtruf

Hierzulande haben die Politiker den Frühstücks-Erfolg umfangreich gefeiert. Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler ist sogar beim Team vor Ort. Am Montag beim Highlight-Kracher gegen Argentinien wird er in den USA von Bundeskanzler Christian Stocker abgelöst.

Doch noch größer ist der Team-Hype offenbar in Norwegen. Die Fans, die mit ihrem Ruder-Jubel für Staunen und Schmunzler sorgen, sind ein absolutes Highlight.

© Boston Globe via Getty Images

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Das geht scheinbar so weit, dass sogar die norwegischen Politiker mitrudern wollen. Eine Parlamentssitzung wurde mit dem Ruder-Schlachtruf eröffnet. Ein guter Ansatz für unsere Politiker, die nächste Sitzung mit einem gemeinsamen "IMMER WIEDER ÖSTERREICH" zu beginnen.