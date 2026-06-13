Das Auftaktspiel der USA wurde zum wahren Star-Auflauf in Los Angeles.

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Das SoFi-Stadium von Los Angeles wurde von vielen Promis aus Sport, Showbiz und Politik gestürmt. Auch ohne Donald Trump war das Who-is-Who der USA beim Auftakt der Heim-WM vertreten.

Während die Kicker auf dem Feld ein Tor-Feuerwerk zündeten, feierten die VIPs auf der Tribüne eine Party und sorgten erstmals für richtig WM-Atmosphäre.

Von Inter-Miami- und England-Legende David Beckham über Hollywood-Star Tom Cruise bis Milliardär Bill Gates, zahlreiche Promis wollten in der Heimat der NFL-Teams Rams und Chargers dabei sein, wenn das Mega-Event auch in den USA offiziell eröffnet wurde.

Von Hollywood bis Politik

Am Rasen heizte zuvor schon Pop-Queen Katy Perry mit einer spektakulären Show ein. Auch George Lucas, Halle Berry, Rob Lowe, Owen Wilson, Sofia Vergara, Vince Vaughn, Jamie Foxx und Paris Hilton waren im Stadion zu Gast.

Star-Auflauf bei WM-Auftakt der USA 1 / 5 © APA/AFP/PATRICK T. FALLON © EPA © EPA

US-Präsident Donald Trump, der die Reise nicht auf sich nahm, wurde von Außenminister Marco Rubio vertreten.