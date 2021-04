Bayern können gegen Mainz den 31. Meistertitel fixieren - Alaba greift nach 10. Schale zum Abschied.

Im Sommer verlässt David Alaba die Bayern. Heute (15:30 im Sport24-LIVE-Ticker) könnte er seinen 27. und letzten Titel mit den Münchnern klarmachen. Mit einem Sieg gegen Mainz wäre der 31. Meistertitel, der 9. in Serie, vorzeitig in trockenen Tüchern. Für den Wiener wäre es Liga-Titel Nummer 10. Damit würde er mit Thomas Müller zum Bundes liga-Rekordmann aufsteigen.

"Müssen jetzt noch den letzten Schritt gehen"

Erfolgscoach Hansi Flick - der die Bayern im Sommer verlassen will - sagt: "Wir haben eine sehr gute Ausgangslage, müssen jetzt aber noch den letzten Schritt gehen." Der Respekt vor Mainz ist groß: "Sie spielen eine ausgezeichnete Rückrunde", so Flick.

Tatsächlich blieben die Mainzer unter Ex-Liefering-Coach Bo Svensson in den letzten sechs Spielen unbesiegt, dürfen wieder vom Klassenerhalt träumen. In der Rückrundentabelle liegt Mainz auf Rang 5, holte nur acht Punkte weniger als die großen Bayern. In direkten Duellen lief es für Mainz zuletzt nie gut, es gab sieben Pleiten in Serie. Der letzte Heimsieg gegen die Bayern liegt fast schon zehn Jahre zurück.