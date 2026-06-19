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Gegen Saudi Arabien

»Es ist noch zu früh«: Spanien weiter ohne Yamal

Spaniens Lebensversicherung Lamine Yamal
© ISI Photos via Getty Images
Bei der peinlichen Auftakt-Nullnummer gegen Kap Verde kam Spaniens Wunderkind Lamine Yamal nur zu einem Kurzeinsatz – und daran wird sich vorerst wohl nichts ändern.
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Nach dem enttäuschenden WM-Start setzt Europameiste Spanien weiter auf Geduld mit seinem größten Hoffnungsträger. Beim überraschenden 0:0 gegen Kap Verde kam Lamine Yamal erst in der 71. Minute ins Spiel und konnte die peinliche Nullnummer der Furia Roja nicht mehr verhindern.

Yamal: »Es ist nicht nötig«

Wer am Sonntag (18 Uhr/live auf ServusTV) auf einen Startelf-Einsatz über die volle Distanz gegen Saudi-Arabien hofft, dürfte allerdings enttäuscht werden. Der 18-jährige Offensivstar machte vor dem zweiten Gruppenspiel in Atlanta klar, dass er für einen 90-Minuten-Einsatz noch nicht bereit ist.

"Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel", sagte Yamal dem spanischen Sender TVE.

Spanien braucht Reaktion

Nach dem enttäuschenden Remis zum Auftakt steht die Mannschaft von Teamchef Luis de la Fuente bereits unter Druck. Gegen Saudi-Arabien ist ein Sieg beinahe Pflicht, um nicht frühzeitig in Erklärungsnot zu geraten.

Die Hoffnungen ruhen dabei auch auf Yamal. Der Flügelspieler gilt als eines der größten Talente des Weltfußballs und soll der spanischen Offensive jene Kreativität verleihen, die gegen Kap Verde über weite Strecken fehlte.

Für die Fans gibt es zumindest eine gute Nachricht: Mehr Einsatzzeit als beim Auftakt soll es diesmal geben. "Ich kann definitiv so viele Minuten spielen, wie der Trainer möchte", versicherte das Barcelona-Juwel.

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Trotz seines jungen Alters zählt Yamal bereits zu den Gesichtern dieser spanischen Generation. Doch die Verantwortlichen wollen nichts überstürzen und setzen weiterhin auf einen behutsamen Aufbau.

Nach seinem Kurzeinsatz zum WM-Auftakt dürfte der Offensivkünstler gegen Saudi-Arabien daher erneut eine wichtige Rolle spielen – allerdings wohl nicht von der ersten bis zur letzten Minute. Für Spanien zählt ohnehin nur eines: Nach der Auftakt-Blamage muss ein Sieg her. Ob mit oder ohne 90 Minuten von Wunderkind Yamal.

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