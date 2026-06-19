EM 2028? Neuer spricht über DFB-Zukunft

Er ist der letzte Weltmeister von 2014 im deutschen Team, die unumstrittene Nummer eins und auch mit 40 Jahren noch einer der wichtigsten Spieler der DFB-Elf. Doch mitten in der WM sorgte Manuel Neuer nun mit Aussagen für Aufsehen, die aufhorchen lassen.

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Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Sa., 22 Uhr, live auf ORF 1) blickte der Bayern-Keeper nicht nur auf die nächsten 90 Minuten, sondern auch ein Stück weit in die Zukunft. Und dabei deutete Deutschlands Rekordtorhüter an, dass die laufende Weltmeisterschaft das letzte große Kapitel seiner Nationalteam-Karriere werden könnte.

"Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei der EM im Tor zu stehen", erklärte Neuer – ein Satz, der bei vielen Fans Erinnerungen an eine Ära wecken dürfte, die seit mittlerweile 17 Jahren den deutschen Fußball prägt.

Von der Nummer eins zur Legende

Als Neuer 2009 erstmals für Deutschland auflief, dachte wohl niemand daran, welche Spuren er hinterlassen würde. Der Gelsenkirchener gewann die WM 2014, revolutionierte mit seinem Spielstil die Torwart-Position und entwickelte sich zu einem der besten Keeper der Fußball-Geschichte.

Über Jahre hinweg war Neuer mehr als nur ein Rückhalt. Er war Anführer, Antreiber und oft auch Lebensversicherung der deutschen Mannschaft. Umso größer ist die Bedeutung seiner jüngsten Aussagen.

Die überraschende WM-Rückkehr

Zur Erinnerung: Eigentlich schien die Geschichte bereits erzählt. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 erklärte Neuer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte danach auf Oliver Baumann und plante den Neustart im deutschen Tor ohne den langjährigen Bayern-Kapitän.

Doch Fußball wäre nicht Fußball, wenn er nicht seine eigenen Geschichten schreiben würde. Nach starken Leistungen beim FC Bayern und einer erfolgreichen Rückkehr nach schwierigen Verletzungsjahren öffnete sich plötzlich wieder die Tür zum DFB-Team. Nagelsmann holte Neuer zurück – und schenkte ihm sofort wieder das Vertrauen als Nummer eins.

Abschied? Nicht jetzt!

Trotz seiner bemerkenswerten Aussagen will der Routinier derzeit nichts von Abschiedsstimmung wissen. "Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass das meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten", sagte Neuer.

Statt auf das Ende blickt er lieber auf die Chance, seiner außergewöhnlichen Karriere noch einmal ein ganz besonderes Kapitel hinzuzufügen. Denn eines hat sich auch mit 40 Jahren nicht verändert: Der Ehrgeiz des Bayern-Stars ist ungebrochen. Wie genau es überhaupt zum Comeback kam, könne er heute gar nicht mehr sagen. "Das hat sich einfach entwickelt", erklärte Neuer.