Transfer-Knall um Robert Lewandowski (37)

Der neue des polnischen Superstars scheint festzustehen.

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Robert Lewandowski hat offenbar einen neuen Verein gefunden und steht unmittelbar vor einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS). Medienberichten zufolge befindet sich der 37-Jährige in den finalen Verhandlungen mit Chicago Fire.

© NurPhoto via Getty Images

Wie das polnische Portal "Kanał Sportowy" berichtet, soll die Verpflichtung des Stürmers bereits am kommenden Montag offiziell bekannt gegeben werden. Demnach kursieren entsprechende Informationen bereits im Umfeld des Klubs. Eine offizielle Bestätigung von Lewandowski oder Chicago Fire steht allerdings noch aus.

Für den ehemaligen Bayern-Star würde damit ein neues Kapitel beginnen. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft aus und wird nicht verlängert. Nach vier Spielzeiten in Katalonien verabschiedet sich Lewandowski mit drei Meistertiteln und zahlreichen Toren aus Spanien.

Chicago Fire bemüht sich bereits seit längerer Zeit um die Verpflichtung des Angreifers. In den vergangenen Tagen reiste Lewandowski in die USA, wo er sich mit Trainerstab und Vereinsverantwortlichen getroffen haben soll. Die Gespräche sollen dabei entscheidend vorangekommen sein.

Lange Zeit wurde der polnische Nationalspieler auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Mehrere Klubs aus der Saudi Pro League sollen Interesse gezeigt haben, Lewandowski entschied sich nun aber offenbar für einen Wechsel in die USA.