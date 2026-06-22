Jetzt kommt es zum Finale gegen Algerien

Noch ist nichts verloren. Österreich hat weiter gute Chancen auf den Aufstieg.

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Nichts wurde es mit dem WM-Wunder von Dallas. Österreich verliert gegen Argentinien durch zwei Messi-Tore 0:2. Damit muss die Rangnick-Elf auch weiterhin um den Einzug ins Sechzehntelfinale zittern.

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Showdown in Kansas City

Am Sonntag (4 Uhr) kommt es in Kansas City zum absoluten Finale gegen Algerien. Dort reicht Österreich ziemlich sicher bereits ein Unentschieden, um den Einzug in die K.o.-Phase zu fixieren. Auch eine weitere Niederlage könnte unter Umständen reichen.

Vorteil für Österreich: Unsere Gruppe ist als letztes an der Reihe. Das ÖFB-Team weiß deshalb schon vor dem Spiel, welches Ergebnis notwendig ist.