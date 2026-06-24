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WM-Knall: FIFA will plötzlich Regel ändern

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Mitten in der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft könnte es zu einer überraschenden Regeländerung kommen.
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Wie mehrere Medien berichten, arbeitet die FIFA daran, die Abläufe beim Elfmeterschießen zu vereinfachen. Die neue Regel könnte bereits vor Beginn der K.o.-Phase am 28. Juni eingeführt werden.

Im Mittelpunkt steht das Verfahren vor dem eigentlichen Elfmeterschießen. Bisher sind dafür zwei Münzwürfe vorgesehen: Einer entscheidet darüber, welche Mannschaft den ersten Strafstoß ausführt, der andere legt fest, auf welches Tor geschossen wird.

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Nur noch ein Münzwurf

Nach den aktuellen Plänen soll künftig nur noch einmal gelost werden. Die Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, dürfte anschließend selbst wählen, ob sie zuerst schießen möchte oder welches Tor genutzt wird. Die jeweils andere Entscheidung würde automatisch dem Gegner zufallen.

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Mit der Änderung will die FIFA verhindern, dass ein Team beide möglichen Vorteile erhält. Genau dieser Fall war zuletzt im Finale der Champions League eingetreten. Dort gewann ein Team beide Münzwürfe und konnte sowohl die Schussreihenfolge als auch die Torseite bestimmen.

Noch ist die Anpassung allerdings nicht endgültig beschlossen. Dafür benötigt die FIFA die Zustimmung des für die Fußballregeln zuständigen International Football Association Board (IFAB). Sollte die Freigabe rechtzeitig erfolgen, könnte die neue Regel bereits in den K.o.-Spielen der laufenden Weltmeisterschaft erstmals angewendet werden.

Offen ist derzeit noch, ob die Neuerung anschließend automatisch für alle Wettbewerbe weltweit gelten würde oder ob einzelne Turnierveranstalter selbst über die Einführung entscheiden können. Fest steht jedoch: Die FIFA möchte das Elfmeterschießen fairer und gleichzeitig unkomplizierter gestalten.

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