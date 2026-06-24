fruchtig gegrillt
Nicht nur Fleisch: Dieses Obst schmeckt vom Grill sogar noch besser
Steak, Würstel, Grillkäse und Gemüse gehören für viele zum Sommer einfach dazu. Doch ein echter Geheimtipp landet oft erst ganz zum Schluss auf dem Grill: Obst. Durch die Hitze karamellisiert der natürliche Fruchtzucker, die Aromen werden intensiver und die Früchte bekommen ein feines Raucharoma. Das Ergebnis schmeckt oft überraschend anders und manchmal sogar besser als roh. Diese Obstsorten eignen sich besonders gut für den Grill.
1. Ananas
Kaum eine Frucht harmoniert so gut mit dem Grill wie Ananas. Schneiden Sie sie in Scheiben oder Spalten und legen Sie sie direkt auf den Rost. Durch die Hitze wird die Ananas noch süßer, während ihre leichte Säure erhalten bleibt. Besonders lecker schmeckt sie anschließend mit einer Kugel Vanilleeis oder als Beilage zu gegrilltem Fleisch.
2. Pfirsiche und Nektarinen
Pfirsiche und Nektarinen werden durch den Grill besonders aromatisch. Einfach halbieren, den Kern entfernen und die Schnittfläche kurz auf den heißen Rost legen. Dabei entstehen nicht nur die typischen Grillstreifen, sondern auch feine Röstaromen, die wunderbar mit der natürlichen Süße der Früchte harmonieren. Serviert mit Joghurt, Mascarpone oder einer Kugel Eis wird daraus im Handumdrehen ein sommerliches Dessert.
3. Wassermelone
Wassermelone auf dem Grill klingt zunächst ungewöhnlich, schmeckt aber überraschend gut. Schneiden Sie etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben und grillen Sie diese kurz von beiden Seiten. Während das Fruchtfleisch angenehm saftig bleibt, karamellisieren die äußeren Ränder leicht. Dadurch entsteht eine spannende Mischung aus süß, rauchig und frisch.
4. Bananen
Bananen gehören zu den absoluten Klassikern unter den Grilldesserts. Am besten bleiben sie dabei in ihrer Schale. Diese wird zwar außen tiefschwarz, schützt die Frucht im Inneren aber perfekt. Schneiden Sie die Banane längs ein und füllen Sie sie nach Belieben mit etwas Honig oder kleinen Schokoladenstückchen. Nach wenigen Minuten auf dem Grill entsteht ein herrlich cremiges Dessert.
Warum Obst vom Grill so gut schmeckt
Der Grund liegt in der Hitze. Sie sorgt dafür, dass der natürliche Zucker in den Früchten karamellisiert und sich die Aromen intensivieren. Gleichzeitig verleihen die Röstaromen den Früchten eine ganz neue Geschmacksnote. Genau dieser Mix aus Süße und leichter Rauchnote macht gegrilltes Obst zu einem echten Sommer-Highlight.
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