Österreichische Kombinierer nach Springen in Lauerstellung

Unser Kombi-Trio hat nach dem Springen gute Medailenchancen. Thomas Rettenegger liegt mit 15 Sekunden Rückstand auf Kristjan Ilves auf Platz 2, Stefan Rettenegger (4./+20) und Johannes Lamparter (6./+21) haben ebenfalls gute Medaillenchancen.

Zum Auftakt der Nordischen Kombination bei den Olympischen Spielen hat Österreich gute Medaillenchancen. Das rot-weiß-rote Trio Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter liegt nach dem Springen auf der Normalschanze auf den Plätzen 2, 4 und 6.

In Führung liegt der Este Kristjan Ilves. Thomas Rettenegger geht als zweiter Läufer mit 15 Sekunden Rückstand in die Loipe. Danach kommt ein Quartett mit weiteren Medaillen-Anwärtern. Der Japaner Ryota Yamamoto (+0,19) wird von Stefan Rettenegger und dem Norweger Einar Luraas Oftebro (+0,20) und Lamparter (+0,20) verfolgt.

Die weiteren Top-Läufer Jens Luraas Oftebro (+0,28) und der Deutsche Vinzenz Geiger (+0,29) müssen auf die Spitzengruppe ein wenig Zeit aufholen. Der 10-Kilometer-Langlauf startet um 13.45 Uhr.