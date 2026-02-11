Alles zu oe24VIP
Cam Bolton
© Getty

Horror-Sturz

Snowboard-Star bricht sich das Genick

11.02.26, 10:20
Teilen

Ein schwerer Trainingsunfall hat den Olympia-Traum des australischen Snowboard-Veteranen Cam Bolton jäh beendet. 

Der 35-jährige Snowboard-Cross-Spezialist stürzte am Montag während einer Trainingssession im Livigno Snow Park – zunächst schien der Sturz harmlos, doch am nächsten Tag klagte Bolton über zunehmende Schmerzen im Nacken. Scans in der olympischen Klinik zeigten zwei Wirbelbrüche in der Halswirbelsäule, woraufhin der erfahrene Athlet per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Mailand geflogen wurde.

Damit ist Boltons Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Italien vorzeitig beendet. Der Snowboard-Cross-Wettbewerb, in dem er an seinem vierten Olympiaturnier teilnehmen wollte, wird er nicht bestreiten können. 

Cam Bolton
© Getty

Bolton hatte im Vorjahr bei der WM im Engadin mit Mia Clift Silber im Mixed-Team-Snowboardcross gewonnen. Für ihn wurde nun Olympiadebütant James Johnstone für die Qualifikation am Donnerstag nachnominiert. Mit Misaka Vaughan hatte ein weiterer Australier nach einer Kopfverletzung in der Snowboard-Halfpipe für Olympia passen müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

