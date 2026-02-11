Alles zu oe24VIP
Julia Scheib
© GEPA

ÖSV-Star

Entscheidung um Julia Scheib gefallen

11.02.26, 10:06
Teilen

Österreichs neuer Ski-Superstar kommt vorerst nicht zum Einsatz. 

Julia Scheib konzentriert sich bei den Olympischen Spielen in Cortina ganz auf den Riesentorlauf. Im Vorfeld war es Thema gewesen, dass sie als Einstimmung auch den Super-G am Donnerstag in Angriff nehmen könnte.

In diesem gehen mit Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb und Mirjam Puchner jene vier Läuferinnen ins Rennen, die auch in den Abfahrten (Spezial, Kombi) am Start waren. Sie alle kommen damit auf drei Olympiaeinsätze.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

