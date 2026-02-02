Nach OP: Laura Müller enthüllt ihren XXL-Busen – Fans sind irritiert

Die Liebste von Michael Wendler lässt ihre 550.000 Follower einen ersten Blick auf ihre neue Oberweite werfen.

Lange hatte sie kein Geheimnis daraus gemacht, nun ist es tatsächlich passiert: Laura Müller (25) hat sich einem Schönheitseingriff unterzogen und ihre Brüste vergrößern lassen. Mitte Jänner war es so weit, der Operationstermin stand fest. Das Ziel: eine deutlich üppigere Oberweite. Mit dem Resultat zeigte sich Laura selbst äußerst zufrieden. Doch bislang blieb der neue Look ausschließlich ihren zahlenden Abonnenten auf einschlägigen Erotik-Plattformen vorbehalten – bis jetzt.

Laura Müller zeigt erstmals neues Dekolleté

Auf Instagram gewährt Laura nun erstmals auch ihren Followern einen Blick auf das OP-Ergebnis. In einem BH posierend präsentiert sie ihr neues Dekolleté und kommentiert den Beitrag knapp mit dem Wort „huge“, also „riesig“.

Während zahlreiche Fans das Ergebnis feiern und die Fotoreihe mit Herzchen überhäufen, zeigen sich andere irritiert. „Gab es doch keine OP?“, fragt eine Userin skeptisch nach. Offenbar hatten viele nach Lauras Ankündigung mit einer noch deutlich größeren Veränderung gerechnet.

Diskussionen um tatsächlichen Eingriff

Derzeit lässt sich das endgültige Resultat allerdings nur eingeschränkt beurteilen. Grund dafür ist der Stütz-BH, den Laura nach dem Eingriff mehrere Wochen tragen muss und der die Brust sichtbar zusammendrückt. Dennoch wird in den Kommentaren eifrig spekuliert. Manche User gehen sogar davon aus, dass gar keine Implantate eingesetzt wurden, sondern lediglich eine Bruststraffung erfolgt sei. „Die hat nur gestrafft, sonst dürfte sie die Arme gar nicht so heben“, ist eine Nutzerin überzeugt.

Welche Maßnahmen tatsächlich vorgenommen wurden, hat Laura bislang nicht im Detail erklärt. Klar ist jedoch: Spätestens ohne Stütz-BH dürfte das Ergebnis deutlich erkennbar sein.

Aufmerksamen Fans ist zudem noch etwas anderes aufgefallen. Nicht nur die Brust scheint verändert – auch Lauras Lippen wirken auf einige deutlich voller. Ob es sich dabei um einen weiteren Beauty-Eingriff handelt, bleibt allerdings offen.