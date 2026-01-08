Beauty-OP: Wendlers Laura bekommt XXL-Busen – Fans können dabei sein!

Ganz nach dem Motto "Bigger is better" lässt sich die Influencerin jetzt wieder operieren. Auf Instagram kündigt sie an, dass die Operation kurz bevorsteht und sie ihre Fans auf die Reise mitnehmen will.

Laura Müller (25) lässt ihre Community wissen, dass sie vor einem einschneidenden Schritt steht: Schon „in wenigen tagen“ werde sie „ein neuer Mensch“ sein. Parallel dazu wirbt sie bei ihren Followern um Aufmerksamkeit für ihren OnlyFans-Account. Dort wolle sie „in den nächsten tagen viel posten“ und auch exklusive „Behind-The-Scenes“-Einblicke liefern.

Seit geraumer Zeit spricht Laura Müller offen über ihren Wunsch nach einer körperlichen Veränderung. Nun scheint der Entschluss gefallen zu sein. Bereits vor einigen Wochen erklärte sie in einer Story, dass der Termin feststehe und sie ihre „Boobies jetzt machen“ lasse. Konkret bedeutet das: Im Jänner ist eine Brustvergrößerung geplant.

Die zweifache Mutter macht kein Geheimnis daraus, dass sie diesen Schritt ausführlich begleiten möchte. Die bevorstehende OP inszeniert sie als persönliches Projekt, das sie öffentlich dokumentiert und mit ihrer Community teilt.

„Bigger is better“

Über die konkrete Zielgröße hält sich Laura Müller zwar bedeckt, dennoch lässt sie kaum Zweifel an ihren Vorstellungen. Mit dem Satz „bigger is better“ gibt sie ihrer Anhängerschaft eine deutliche Richtung vor. Für viele ist das ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass sie sich eine markante Vergrößerung wünscht. Bereits zuvor hatte sie offen thematisiert, dass ihr Körper durch zwei Schwangerschaften Veränderungen erfahren habe und der Wunsch nach einer größeren Oberweite daraus entstanden sei.

OnlyFans als Begleitplattform: Exklusive Inhalte angekündigt

Dass die Ankündigung nicht nur informativ, sondern auch wirtschaftlich gedacht ist, macht Laura Müller ebenfalls klar. Sie fordert ihre Fans explizit auf, ihr auf OnlyFans zu folgen. Dort werde sie „in den nächsten Tagen viel posten“ und den gesamten Prozess mit zusätzlichen Einblicken begleiten.