XXL-Brüste? Wendlers Laura sorgt mit OP-Plänen für Empörung

Laura Müller sorgt erneut für Wirbel: Auf Instagram kündigt die Influencerin eine Brustvergrößerung an – und entfacht damit eine hitzige Debatte. Während sie sich entschlossen zeigt, reagiert ihre Community mit heftiger Kritik.

Kaum eine Influencerin polarisiert so stark wie Laura Müller. Mit ihrem Auftritt auf OnlyFans, freizügigen Inhalten und ihrer Ehe mit Schlagersänger Michael Wendler sorgt die zweifache Mutter regelmäßig für Gesprächsstoff. Nun löst sie erneut Diskussionen aus – mit einem sehr persönlichen Geständnis auf Instagram: Sie plant eine Brustvergrößerung.

„Bigger is better“ – Laura spricht Klartext

In einem aktuellen Instagram-Video wendet sich Laura direkt an ihre Community. In einem knappen Zweiteiler liest sie eine häufig gestellte Frage vor: "Hast du deine Brüste machen lassen?" Ihre Antwort kommt prompt: "Bis zum heutigen Tag sind meine Boobies zu einhundert Prozent echt. Ich habe sie nicht machen lassen."

Doch das könnte sich bald ändern. Die 23-Jährige zeigt sich entschlossen: "Ich habe, wie ich finde, sehr viel Glück gehabt. Aber ich denke: bigger is better! Deswegen möchte ich mir die Brüste machen lassen – und das auch sehr, sehr bald schon." Die Operation sei bereits in Planung, wie sie weiter verrät. Und: Das Ergebnis wolle sie danach auf OnlyFans präsentieren. "Wenn du auf gemachte Brüste stehst, kannst du in ein paar Wochen bei mir vorbeischauen."

Heftiger Gegenwind von der Community

Was offenbar als offenes und ehrliches Update gedacht war, sorgt online für reichlich Zündstoff. In der Kommentarspalte häufen sich kritische Stimmen – viele ihrer Followerinnen und Follower sprechen sich deutlich gegen die Schönheits-OP aus. Die Meinungen reichen von besorgten Kommentaren wie „Bigger ist nicht besser. Da geht aufs Kreuz!“ bis hin zu eindringlichen Appellen: „Bitte nicht machen! Weniger ist mehr – bleib natürlich.“

Positive Rückmeldungen sind in der Minderheit. Viele Userinnen werfen Laura vor, sich dem Druck gängiger Schönheitsideale zu beugen – und das in aller Öffentlichkeit.

Brust-OP war bereits früher Thema

Die Debatte ist nicht neu: Schon im Sommer 2024 sprach Laura erstmals offen über eine mögliche Brustvergrößerung. Damals war sie gerade mit ihrem zweiten Sohn Ocean Amor schwanger, der im Dezember 2024 zur Welt kam. Ihr erstes Kind, Rome Aston, wurde im Juni 2023 geboren. Dass sie mitten in der Schwangerschaft über eine OP nachdachte, stieß damals bereits auf Unverständnis – und sorgte für anhaltende Kritik.

Ob Laura mit dem geplanten Eingriff einem lang gehegten Wunsch nachgeht oder doch gezielt für Aufmerksamkeit sorgt, bleibt offen. Sicher ist: Die Diskussion um ihren Körper und ihre Entscheidungen bleibt auch diesmal nicht folgenlos.