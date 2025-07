Photoshop-Fail! Wendlers Laura sorgt mit Erotik-Pics für neuen Wirbel

Michael Wendler und Laura Müller sorgen mal wieder für Wirbel: Während er musikalisch kaum noch von sich hören lässt, hält sie sich mit freizügigen Fotos, einem OnlyFans-Profil und provokanten Auftritten im Gespräch.

Michael Wendler (52) und seine 28 Jahre jüngere Ehefrau Laura Müller (24) gehören zu den polarisierendsten Paaren der deutschen Promiwelt. Seit ihre Beziehung öffentlich wurde, stehen sie immer wieder im Zentrum hitziger Debatten – einmal wegen des großen Altersunterschieds, ein anderes Mal wegen fragwürdiger Karriereschritte. Und Laura selbst? Die zieht ihr Ding durch – egal, was die Kritiker sagen.

Von Schlager zur Erotik – Laura auf OnlyFans

Nachdem Michael Wendler mit Verschwörungs-Statements und Karriere-Ausfällen für Negativschlagzeilen sorgte, übernahm Laura kurzerhand das Ruder. Auf der Erotikplattform OnlyFans vermarktet sie sich selbst – mit freizügigen Fotos und Videos, die regelmäßig für Gesprächsstoff sorgen. Ihr Musikvideo zur Debütsingle „Superstar“ (April 2024), in dem sie in Strapsen zwischen zwei Männern posierte, sorgte sogar für Porno-Gerüchte.

© Instagram, OnlyFans

„Kein Porno – aber eine Million war ihr zu wenig“

Laut Insidern soll Laura ein Angebot über eine Million Euro für einen echten Erotikfilm abgelehnt haben. Ihr Kommentar dazu? Das sei ihr schlicht „zu wenig Geld“. Kritiker wittern reines Kalkül und spotten: „Braucht wieder Kohle für den Wendler.“

Dessous, Photoshop und ein Shitstorm

Ein neuer Instagram-Post in roten Dessous heizte die Diskussion weiter an. Während einige Fans mit Herz-Emojis um sich werfen, überziehen andere sie mit Spott: „Mehr Photoshop geht nicht“, „So würdest du wohl gerne aussehen“ oder sogar: „Schade, wenn deine Kinder das mal sehen.“ Viele werfen ihr vor, sich für ihren Mann zu opfern – im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Video spricht Laura in knappen Hotpants davon, dass sie "dicke Rohre" liebt. Der nächste Shitstorm folgte.





Trotz allem: Babyglück in Florida

Seit Jahren leben Laura und Michael in Florida – weit weg vom Mediengetöse, aber dank Social Media ständig präsent. 2023 verkündeten sie stolz, dass Baby Nummer zwei unterwegs sei. Auch diese Nachricht spaltete ihre Community: Zwischen Glückwünschen und Unverständnis war alles dabei.