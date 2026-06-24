Umstrittener Schiri leitet Österreich-Match

Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev wird am Sonntag (4.00 Uhr/MESZ) Österreichs finales Gruppenspiel der Fußball-WM gegen Algerien in Kansas City pfeifen. Beim seinem letzten WM-Match geb es einige Kontroversen.

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Für den 42-Jährigen ist es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada der zweite Einsatz, zuvor leitete er die Partie Schottland gegen Marokko. Bisher wurde Tantashev vor allem am asiatischen Kontinent eingesetzt, für ihn sind die Spiele während der WM 2026 die ersten großen Auftritte auf der Weltbühne.

Kontroversen um den Schiedsrichter

Während des Spiels zwischen Schottland und Marokko sorgte Schiedsrichter Tantashev mit seinen Entscheidungen für großen Unmut bei den Schotten. Im Zentrum der Kritik standen vor allem zwei verweigerte Elfmeter: Zum einen wurde ein Foul an John McGinn im Strafraum kurioserweise nicht geahndet, weil der Ball laut Schiedsrichter ohnehin gerade ins Aus gerollt wäre. Zum anderen blieb die Pfeife nach einem Foul von Neil El Aynaoui an Scott McTominay ebenfalls stumm. Da auch der VAR nicht eingriff, sprachen unabhängige Experten wie die ITV-Expertin Christina Unkel von einem offensichtlichen Fehler. Etwas differenzierter wurde eine Szene aus der ersten Halbzeit bewertet: Nach einem Foul von Diop an Che Adams forderten die Schotten vehement Rot wegen einer Notbremse, doch Tantashev beließ es bei Gelb. Diese Entscheidung nahmen Experten in Schutz, da noch ein weiterer marokkanischer Verteidiger hätte eingreifen können und es somit keine klare Fehlentscheidung war. Abseits dieser Schlüsselszenen kritisierten schottische Spieler wie Ryan Christie und Lewis Ferguson die allgemein sehr inkonstante und extrem nachsichtige Linie des Unparteiischen.

Wie gut Tantashev Österreich gegen Algerien im Griff haben wird, wird man sehen. Auf jedem fall geht es bei dem Match um viel.