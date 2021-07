Der mit großem Medieninteresse verfolgte Bestechungsprozess rund um Ex-Vizekanzler Strache wird am heutigen Donnerstag ab 9:00 Uhr fortgeführt. Prominente Zeugen sollen Klarheit schaffen. oe24 ist via Liveticker für Sie ab 09:00 Uhr dabei.

Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache und Klinik-Währing-Chef Walter Grubmüller müssen sich am dritten Prozesstag weiter wegen Bestechung und Bestechlichkeit verantworten. Silvia Thaller, die Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wirft Strache die „pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäfts“ vor. Dem Ex-FPÖ-Chef drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Strache soll für seinen Freund Walter Grubmüller das Gesetz geändert haben, damit dessen Privatklinik Währing in den Prikraf aufgenommen wird. Über den Fonds werden direkt Leistungen mit der Sozialversicherung verrechnet. Per SMS hat Strache gefragt: „Welches Gesetz brauchst du genau?“ Er bekam eine detaillierte Antwort. Dafür soll Grubmüller der Bundes-FPÖ am 29. August 2017 10.000 Euro überwiesen und Strache im Mai 2018 auf Korfu eingeladen haben (der Urlaub fand nicht statt).

Bekannte Gesichter im Zeugenstand

Beim dritten Prozesstag im Straflandesgericht Wien werden durchaus prominente Zeugen erwartet. Den Auftakt macht um 9.00 Uhr im großen Schwurgerichtssaal FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch, die wohl über Gespräche mit Strache über das Thema befragt werden wird. Geladen ist u.a. auch Ex-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).