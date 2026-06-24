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Laimer verlängert bei Bayern!

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Bei Bayern bringt Konni Laimer immer wieder Top Leistungen.
© FC Bayern via Getty Images
Konrad Laimer hat offenbar seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Das soll Uli Hoeneß auf einer Veranstaltung in Altötting verkündet haben.
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Konrad Laimer bleibt weiterhin Spieler des FC Bayern! Laut SPORT1 erfuhr man aus mehreren Quellen, dass Uli Hoeneß diese Neuigkeit auf einer Veranstaltung im oberbayerischen Altötting verkündete.

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Hoeneß soll sich stark eingemischt haben

Im dortigen Forum war der Ehrenpräsident des Rekordmeisters bei der Hauptversammlung der "meine Volksbank Raiffeisenbank" zu Gast. "Konrad Laimer hat unterschrieben", erklärte Hoeneß, wurde aber nicht konkreter. Details zum Deal bleiben also vorerst im Dunkeln.

Damit endet ein langer Poker um die Zukunft des österreichischen WM-Teilnehmers. Dieser hatte zunächst einen deutlichen Gehaltssprung gefordert, war bei den Bayern damit aber abgeblitzt. Hoeneß selbst war es schließlich anscheinend, der sich einschaltete und den Weg zu einer Einigung ebnete. Jetzt übernahm es also das Aufsichtsratsmitglied selbst, Laimers Vertragsverlängerung in München zu verkünden – auch wenn er dafür einen ungewöhnlichen Rahmen wählte. Seit 2023 spielt Konni Laimer schon für den FC Bayern und beweist dort sowie in unserem Nationalteam mit starken Leistungen immer wieder seine Qualitäten.

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