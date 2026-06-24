Fetter Bonus: So viel casht der FIFA-Präsident

Die FIFA veröffentlichte das Gehalt ihres Präsidenten Gianni Infantino, inklusive schönem Bonus obendrauf.

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Auch bei zahlreichen Spielen dieser WM ist FIFA-Präsident Gianni Infantino grinsend im Publikum zu sehen. Zumindest, wenn nicht gerade seine Trinkpausen mit Pfiffen bedacht werden.

Allerdings hat der Schweizer auch Grund zur Freude, wie sein veröffentlichtes Gehalt unterstreicht. Seit 2000 arbeitet der heute 56-Jährige im Verband, 2016 wurde er der neue Präsident.

Bonus-Zahlung stieg um 33 Prozent an

In den Jahren 2019 und 2023 wurde er jeweils für eine weitere Periode von 3 Jahren wiedergewählt. Im Jahr 2025 stieg sein jährlicher Bonus um satte 33 Prozent.

Dieser Bonus stieg also um circa 612.000 Euro auf 2,45 Millionen Euro! Hinzu kommt aber noch sein reguläres Gehalt, das in diesem Jahr aber unverändert blieb.

Dieses pendelt sich bei rund 2,9 Millionen Euro ein. Heißt, gesamt kassierte Infantino im vergangenen Jahr ungefähr 5,3 Millionen Euro!

Gerade in Anbetracht der WM 2026 könnte der Bonus in diesem Jahr höher ausfallen. Aus finanzieller Sicht wird das Turnier nämlich ein massiver Gewinn für die FIFA, immerhin machte es mit Bier-Preisen und extra Werbung mehrfach auf sich aufmerksam.