Bald 40 Jahre alt
Kult-Kicker Vardy vor England-Rückkehr
Mit 24 Toren und sieben Vorlagen schoss Jamie Vardy Leicester in der Saison 2015/16 zur wohl größten Sensation im modernen Fußball, zumindest in England.
Erst zu Beginn der abgelaufenen Saison wechselte der ehemalige englische Nationalspieler zu US Cremonese in die italienische Serie A. Mit sieben Treffern konnte er den Abstieg des Aufsteigers aber nicht verhindern, nun ist der 39-Jährige vertragslos.
Vardy kennt Englands Championship
Apropos Abstieg: Nun beschäftigt sich ein echter englischer Kult-Klub mit der Verpflichtung des Stürmers, der erst kürzlich aus der Premier League abgestiegen ist: West Ham United.
Wie "Sky Sports" berichtet, beobachten die "Hammers" die Situation des Engländers genau. Mit Taty Castellanos (27), Neuzugang Pablo (22) und Leih-Rückkehrer Niclas Füllkrug (33) stehen bereits drei Stürmer im Kader.
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Der Deutsche scheint aber außen vor zu sein und außerdem liefert Vardy viel Erfahrung im Aufstiegsrennen. Er schoss Leicester 2013/14 (16 Tore, 10 Vorlagen) und 2023/24 (18 Tore, 2 Vorlagen) bereits zweimal zurück ins englische Oberhaus.
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