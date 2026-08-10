Fußballfans aus England und Frankreich feiern in Salzburg

Salzburg bereitet sich intensiv auf den UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am Mittwoch, 12. August, vor.

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Bereits einen Tag vor dem Match werden die Fans aus Frankreich und England feiern. Für die weitangereisten Fans und die Salzburger Bevölkerung gibt es ein gemeinsames Fanfestival am Residenzplatz sowie zwei Fan Meeting Points:

Fanfestival am Residenzplatz: Dienstag, 11. August ab mittags und die offizielle Eröffnung findet um 13:30 Uhr statt. Programm gibt es bis 20.45 Uhr sowie Mittwoch, 12. August, von 10 bis 18 Uhr

Fan Meeting Point Aston Villa am Kapitelplatz: Mittwoch, 12. August, von 11 bis 18 Uhr

Fan Meeting Point Paris Saint-Germain am Alten Markt: Mittwoch, 12. August, von 11 bis 18 Uhr

Beim Public Viewing am Residenzplatz können rund 2.000 Besucher das Match ab 20 Uhr gemeinsam verfolgen.

Sperre des Rudolfskai

Am Matchtag, Mittwoch, 12. August, kann es voraussichtlich - je nach Fanaufkommen und Bedarf von 12 bis 20 Uhr zu einer Sperre des Rudolfskais kommen. Diese Maßnahme dient laut Stadt Salzburg der vorausschauenden Sicherheit und einer verlässlichen Planung der Fan-Shuttles. Diese werden bei Bedarf durchgeschleust.

Für die Busse des Salzburger Verkehrsverbunds und der Salzburg Linien gilt während dieser Zeit ein Sonderfahrplan, ähnlich wie beim Salzburg Marathon oder beim Stadtfest. Abhängig vom Fanaufkommen kann der Rudolfskai bereits am Dienstag, 11. August, ab 21 Uhr vorübergehend gesperrt werden.