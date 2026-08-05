Salzburger Festspiele: Danach werden die Kostüme verkauft

Auf jedem Kostüm findet sich der Name des Trägers.

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Jedes Jahr verkaufen die Salzburger Festspiele im Herbst tausende Kostüme beim jährlichen Abverkauf. Im Vorjahr waren es rund 6.000, Auf jedem Kostüm befindet sich ein Etikett mit dem Namen, der Rolle und der Produktion. Es gibt eine große Auswahl an Damen- und Herren-Vintage-Kleidung, Alltagskleidung, Abend- und Brautkleider, Fräcke und einen großen Wühltisch mit Einzelteilen. Schauspielerin Angelika Bamer-Ebner ist jedes Jahr auf Schatzsuche und hat bereits 300 Festspiel-Kostüme gesammelt.

Bamer-Ebner verbindet damit viele Erinnerungen, wie sie auf orf.at verrät. "Zum Beispiel von Klaus Maria Brandauer. Das hat er als Jedermann getragen. Und das Interessante ist eben auch das war wirklich damals die Inszenierung, die ich im Fernsehen gesehen habe, wo ich entschieden habe, dass ich Schauspielerin werden möchte. Also deshalb hat das einen ganz besonderen Wert“.