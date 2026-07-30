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550 Verletzte

Weniger Verletzte bei Verkehrsunfällen in Salzburg

Feuerwehrleute stehen neben einem Auto mit stark beschädigter Front nach einem Unfall.
© FF Leogang/KK
Österreichweit hat die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen den Höchststand seit 2019 erreicht. Neben Salzburg hat es nur noch in Wien einen Rückgang gegeben.
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Salzburg. Während die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen österreichweit den höchsten Stand seit 2019 erreicht hat, ist sie in Salzburg zurückgegangen. Laut aktuellen Daten der Statistik Austria wurden im ersten Quartal 2026 im Bundesland 28 Verletzte weniger registriert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden von Jänner bis März dennoch knapp 550 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt. Neben Wien ist Salzburg damit das einzige Bundesland mit einem Rückgang.

Zahl der Verkehrstoten gestiegen

Anders sieht die Entwicklung bei den Verkehrstoten aus. Während im ersten Quartal des Vorjahres drei Menschen auf Salzburgs Straßen ums Leben kamen, waren es heuer bereits sieben. Als häufigste Ursachen für Verkehrsunfälle nennt die Statistik Austria Unachtsamkeit und Ablenkung, gefolgt von nicht angepasster Geschwindigkeit. Gemeinsam sind diese Faktoren für mehr als die Hälfte aller Unfälle verantwortlich.

Jeder fünfte Verkehrstote nicht angegurtet

Auch das Anschnallen bleibt ein wichtiges Thema. Fast jeder fünfte Verkehrstote in Österreich war laut Statistik Austria nicht angegurtet. Männer verzichten häufiger auf den Sicherheitsgurt als Frauen und sind zudem öfter in schwere Verkehrsunfälle verwickelt.

Die meisten Verletzten wurden im ersten Quartal in Oberösterreich und Niederösterreich registriert. Österreichweit kamen in den ersten drei Monaten des Jahres 67 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

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