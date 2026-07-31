A10-Abfahrten am Samstag komplett gesperrt

Mit Spannung wird auf das Pilotprojekt geblickt. Der Schleichverkehr durch die Gemeinden soll so eingedämmt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Salzburg. Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg startet am Samstag die größte Reisewelle des Sommers. Gleichzeitig treten auf der Tauernautobahn erstmals neue Abfahrtssperren in Kraft. In Kuchl und Golling wird deshalb mit Spannung auf den Pilotversuch geblickt.

Das Land Salzburg sperrt an den kommenden drei Samstagen im August die Autobahnabfahrt Kuchl in Fahrtrichtung Süden vollständig. In Golling werden am 1. August sowohl die Abfahrt als auch die Auffahrt in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperren gelten jeweils zehn Stunden lang und betreffen Reisende, Durchzugsverkehr sowie Einheimische.

Schleichverkehr durch Gemeinden eindämmen

Mit der Maßnahme soll der Schleichverkehr durch die beiden Gemeinden entlang der A10 eingedämmt werden. An den Abfahrten werden Sperrgitter aufgestellt, ein Wachdienst ist laut Land Salzburg nicht vorgesehen.

Kuchls Vizebürgermeisterin Carmen Kiefer sieht in der Totalsperre die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass sich Transitreisende als Besucher oder Hotelgäste ausgeben. Zudem würden die gesperrten Abfahrten in Navigationssystemen wie Google Maps als nicht befahrbar angezeigt, wodurch Ausweichrouten nicht mehr vorgeschlagen werden sollen.

Die Gemeinden haben Bevölkerung und Tourismusbetriebe im Vorfeld über die Änderungen informiert. Der Pilotversuch soll zeigen, ob die Sperren den Verkehr auf den Landesstraßen tatsächlich verringern. Die bestehenden Sperren auf den Nebenstraßen bleiben vorerst aufrecht.